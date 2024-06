Comme toujours, l'Epic Games Store est une bonne occasion d'agrandir sa bibliothèque de jeux sans débourser un seul centime. La plateforme le prouve une nouvelle fois avec un petit jeu très sympathique qui va vous envoyer dans les confins de l'espace et des cieux. De quoi avoir la tête dans les étoiles dès cet été. Une jolie petite surprise, en somme.

Encore un jeu gratuit Epic Games Store bien noté

Dernière chance pour le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine dernière. Freshly Frosted est un jeu de réflexion unique qui vous plonge dans le monde sucré des pâtisseries. Le jeu, développé par The Quantum Astrophysicists Guild, vous met au défi de gérer une fabrique de donuts en résolvant des puzzles de plus en plus complexes. Chaque niveau vous demande de créer des lignes de production efficaces pour décorer et livrer des donuts parfaitement glacés. Avec son ambiance joyeuse et ses graphismes colorés, Freshly Frosted offre une expérience relaxante et stimulante, idéale pour les amateurs de jeux de réflexion et de pâtisserie. Le jeu est dispo sur Epic.

Dès ce jeudi 27 juin à 17h et ce jusqu'au 4 juillet, il cédera en revanche sa place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store : Sunless Skies Sovereign Edition. Ce RPG narratif, développé par Failbetter Games, vous transporte dans un univers steampunk où vous commandez un vaisseau dans les cieux mystérieux et mortels de l'Empire des Cieux. Le jeu combine exploration, gestion de ressources et histoires captivantes pour créer une expérience immersive. Naviguez à travers les cieux, rencontrez des personnages intrigants et découvrez les secrets de cet univers sombre et poétique. On vous l'accorde, graphiquement ce n'est pas vraiment au niveau de 2024 mais visiblement l'ambiance est excellente. Et comme c'est gratuit... pourquoi ne pas en profiter ? Pour le récupérer, il faudra se rendre sur la page dédiée au jeu sur l'Epic Games Store.

Une belle surprise sur le Store ?

À 17h00, l'Epic Games Store dévoilera un nouveau jeu gratuit mystère. Comme toujours, les spéculations vont bon train sur la nature de ce jeu, mais Epic Games a su surprendre les joueurs avec des titres variés et de grande qualité. Que ce soit un jeu indépendant acclamé, un classique réinventé ou une aventure totalement inédite, le jeu mystère apportera surement une bonne dose de divertissement à votre bibliothèque de jeux.