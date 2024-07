Jusqu'au 4 juillet précisément à 16h59, il vous est en effet encore possible de récupérer un jeu gratuit sous forme de ticket direction les étoiles cet été pour l'Epic Games Store. Une fois passé ce délai, on connaît le prochain jeu gratuit sur la plateforme, qui troque une locomotive volante pour un faucon. Tout un programme portant une certaine emphase sur le déplacement aérien dans les prochains jours, en somme.

Le jeu gratuit bien noté de l'Epic Games Store va bientôt quitter la station

Développé par Failbetter Games et sorti en 2019 sur PC et Mac, Sunless Skies est un sympathique jeu indépendant prenant la forme d'un RPG narratif steampunk mâtiné de shoot'em up, alors que vous prenez les commandes d'une locomotive volante voguant dans l'espace. Ce jeu gratuit combine exploration, gestion de ressources et histoires captivantes pour créer une expérience immersive. Il est proposé par ailleurs sur l'Epic Games Store dans sa formule Sovereign Edition, la plus complète.

Naviguez à travers les cieux, rencontrez des personnages intrigants et découvrez les secrets de cet univers sombre et poétique. Malgré une technique datant un peu, ce jeu gratuit proposé sur l'Epic Games Store profite d'une plutôt jolie direction artistique collant avec son ambiance délicieusement steampunk. Vous avez en tout cas jusqu'à demain 16h59 pour le récupérer, si cela vous tente.

L'aérien prochain jeu gratuit déjà connu

Le 4 juillet à 17h, le train de Sunless Skies s'envolera vers d'autres cieux pour laisser la place à un autre jeu gratuit sur l'Epic Games Store. On reste encore dans la thématique de l'aérien avec The Falconeer, créé par Tomas Sala, un seul développeur indépendant, et sorti en 2020. Une excellente production indépendante qui a charmé celles et ceux qui l’ont essayée, car nous permettant de monter un majestueux faucon. Les utilisateurs Steam lui ont en tout cas accordé de belles notes pour ce qu'il propose, tant dans son gameplay que dans sa chatoyante direction artistique.

À dos de cet oiseau géant, vous incarner un Fauconnier, un puissant guerrier du ciel qui traverse un vaste monde océanique déchiré par des générations de conflits. Pendant près de 9h, vous prendrez part à plusieurs campagnes, où vous découvrirez la vie dans cet univers atypique. Préparez donc votre selle en vue de son arrivée demain 17h. Il sera ensuite disponible jusqu'au 11 juillet, pour ensuite laisser la place à un autre jeu gratuit sur l'Epic Games Store.