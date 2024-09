Les semaines défilent et les jeux gratuits Epic Games Store avec. En six ans d'existence, la boutique a su instaurer un véritable rendez-vous pour les joueuses et joueurs PC. Tous les jeudis, elle y va de ses cadeaux et depuis toutes ces années les plus fidèles ont pu en récupérer plus de 400. Cette semaine, elle permettra à l’ensemble des utilisateurs de mettre la main sur une petite pépite en son genre. Voici le programme pour les jours qui viennent.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

On connaît le refrain par cœur, à chaque jeudi son ou ses jeux gratuits. Une routine qui continue de fédérer de nombreux habitués, toujours prêts à élargir leurs horizons en découvrant les nouveaux titres offerts toutes les semaines. Il faut dire que la boutique représente tous les genres et laisse des productions de tout acabit briller. L’exemple parfait était justement les jeux gratuits Epic Games Store de la semaine, deux salles, deux ambiances. D’un côté le petit indé mignon et chill Toem, de l’autre The Last Stand Aftermath et ses zombies. Deux titres qui peuvent d’ailleurs encore être ajoutés à votre bibliothèque avant le 26 septembre à 16h59, après quoi ils seront remplacés par le nouveau jeu Epic Games Store.

C’est donc le tout mignon The Spirit and the Mouse qui est offert cette semaine. Une aventure charmante sortie en 2022, qui nous met dans la peau d’une petite souris au cœur en or qui s’allie à l’esprit gardien de son petit village français pour en rétablir l’équilibre. Elle croisera sur sa route des amis électrisants qui lui confèreront des pouvoirs pour parvenir à ses fins. Surtout axé sur la narration, ce jeu gratuit Epic Games Store vous invitera à fouiller les moindres recoins de cette bourgade afin de remplir des objectifs et dénicher des objets utiles à votre quête.

Quels seront les prochains jeux gratuits EGS ?

Le courant est en tout cas bien passé avec celles et ceux qui ont pu l’essayer puisque The Spirit and the Mouse cumule, à son échelle, de nombreux avis très positifs sur la plateforme concurrente. Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 26 septembre au 3 octobre 2024, toujours à 17h tapantes. Sauf surprise de dernière minute, ce sera bien le seul cadeau offert cette semaine. Les prochains titres donnés seront ensuite annoncés cet après-midi, bien qu’il ne soit pas rare que leurs noms soient dévoilés un peu en avance.

Source : Epic Games Store