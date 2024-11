Chaque fin de semaine, c'est la fête aux jeux offerts à condition d'avoir un abonnement comme le Xbox Game Pass, ou de manière totalement gratuite grâce à l'Epic Games Store par exemple. Comme chaque jeudi, la plateforme concurrente de Steam se prépare justement à effectuer un nouveau roulement dans sa section « Jeux gratuits ». Quel est le titre téléchargeable du jour qui succédera à Beholder ? Il s'agit d'une production indépendante qui cartonne auprès des joueuses et joueurs.

Le jeu gratuit Epic Games Store du 28/11/24 au 5/12/24

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine arrive ce jeudi 28 novembre 2024 à 17h00. Cela vous laisse par conséquent encore quelques heures pour télécharger Beholder, et le garder à vie dans votre bibliothèque. De quoi s'agit-il ? D'un jeu de gestion et d'investigation où vous devez surveiller et surtout espionner les locataires de votre immeuble. Après Beholder, l'Epic Game Store offre Brotato du jeudi 28 novembre à 17h00 au jeudi 4 décembre à 16h59. Un jeu de tir roguelite ultra appréciée dans lequel vous incarnez une pomme de terre (oui, oui !) qui peut manipuler jusqu'à 6 armes pour se défendre. Ce qui n'est pas de trop pour éliminer les vagues d'extraterrestres.

Brotato, qui est donc offert pendant une semaine sur l'Epic Games Store, fait partie des jeux indés les plus plébiscités avec 96% d'avis positifs sur 81 133 évaluations Steam. On ne sait pas si la plateforme a fait exprès de le rendre gratuit en cette fin d'année, mais le titre a sorti une extension payante Abyssal Terrors le 25 octobre 2024.

Au programme : une carte avec 20 vagues de nouveaux ennemis, élites et boss, 14 personnages inédits, 16 armes additionnels ou encore plus de 30 objets supplémentaires. Une mise à jour gratuite avec des protagonistes, armes, objets, musiques et un mode local est également disponible, y compris si vous utilisez la version gratuite de l'Epic Games Store.

Le prochain jeu gratuit du 5 au 12 décembre 2024

Quel est le prochain gratuit de l'Epic Games Store du 5 au 12 décembre 2024 ? Comme d'habitude, on le saura à 17h00, à moins que l'information fuite à l'avance. Ça s'est déjà produit et il n'est donc pas exclu que ce soit le cas. On le saura de toute manière très rapidement, et on vous tiendra au courant avec une mise à jour de notre article.

Source : boutique Epic Games Store.