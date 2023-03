Le jeudi après-midi approche à grands pas et le nouveau jeu gratuit Epic Games Store avec. Depuis plusieurs années, la plateforme a su créer un véritable rendez-vous hebdomadaire en offrant un ou plusieurs titres sans aucun frais supplémentaire. Seule condition pour en profiter, avoir un compte sur la boutique et récupérer les cadeaux en question avant la semaine suivante. Une aubaine pour les joueurs PC, qui peuvent alors remplir leur ludothèques plusieurs fois par mois sans dépenser un seul centime. Un nouveau jeu gratuit EGS arrive donc d’ici quelques heures mais lequel ? Voici le programme pour les jours qui suivent.

Un troisième jeu gratuit Epic Games Store en mars 2023

Chaque semaine, la même chanson. L’Epic Games Store permet à tous les utilisateurs et utilisatrices de récupérer un ou plusieurs cadeaux hebdomadaires. Des titres offerts sans aucune condition particulière ou sans souscription à un abonnement. Une fois nichés dans la bibliothèque, ils y restent à vie. Un bon plan devenu incontournable pour les gamers PC mais qui nécessite tout de même de les récupérer avant le temps imparti. Les joueurs ont en effet une semaine chrono pour les réclamer, après quoi ils sont remplacés par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store. Il reste donc quelques heures pour mettre la main sur Call of the Sea, un titre narratif à la direction artistique particulièrement jolie. Du 16 au 23 mars, toujours à 17h, un nouveau cadeau lui succédera : Warhammer 40,000 : Gladius – Relics of War.

Plongez dans un monde d’horreur et de violence avec le tout premier jeu de stratégie au tour par tour 4X de l’univers désormais érigé au rang de culte. Dans ce jeu gratuit Epic Games Store, vous pouvez incarner l’une des quatre factions (Astra Militarum, Space Marines, Orks ou Nécrons), chacune disposant de son propre style de jeu et de technologies uniques permettant de varier le gameplay. Dans un monde généré aléatoirement misant sur des caractéristiques spéciales et une faune variée, le joueur doit parvenir à sécuriser le contrôle de puissants artéfacts antiques pour prendre l’avantage sur ses rivaux. La récolte de ressources et la recherche de nouvelles technologies seront également au cœur de l’expérience afin d’améliorer sa machine de guerre et construire des cités toujours plus fortifiées pour étendre son empire.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

Une nouvelle fois, ce jeu gratuit Epic Games Store est très apprécié par sa communauté. A titre d’exemple, le titre cumule près de 5500 avis très positifs grâce à son gameplay bien rodé, sa partie multijoueurs prenante, son ambiance et sa dimension stratégique particulièrement soignée. Le titre sera ensuite remplacé par un nouveau cadeau du 23 au 30 mars 2023. Il faudra cependant attendre cet après-midi pour découvrir quel sera le prochain jeu à l’honneur.