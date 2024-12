Plus que trois jeux gratuits avant la fin du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. C’est un rendez-vous incontournable annuel maintenant, la boutique enfile sa hotte de Père Noël pour offrir 16 jeux gratuits, à raison d’un par jour. L’événement s’est montré particulièrement qualitatif cette année, avec des titres de divers horizons, calibres et plusieurs productions sorties cette année. La plateforme a toujours eu pour habitude de mettre les petits plats dans les grands lors des dates clés. Le réveillon de Noël était par exemple placé sous le signe de Dredge et le jour fatidique sous celui de Control. Forcément, les joueurs s’attendaient à une bonne surprise pour le dernier jour de l’année. Est-ce que ce sera bien le cas ? Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël est déjà connu.

Voici le dernier jeu gratuit Epic Games Store de Noël

Les jeux gratuits offerts tous les jours, c’est bientôt fini. Pendant quelques jours encore, la boutique des papas de Fortnite continuera de donner un cadeau quotidien. Il ne reste donc plus que trois jours pour remplir sa bibliothèque de titres généralement tous très bons dans leur genre, même si vous ne les lancerez probablement jamais. On était en droit de s’attendre à ce que l’éditeur marque le coup pour terminer l’année en beauté. Comme toujours, l’identité du quatorzième jeu gratuit Epic Games Store de Noël et le tout dernier de 2024 a été dévoilée à l’avance. C’est encore grâce à notre leaker national Billbil-Kun que l’on doit cette trouvaille. Ce sera donc l'excellent SIFU, qui aura la lourde tâche de conclure l’année.

Quand sera disponible ce jeu gratuit ?

Ce quatorzième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 31 décembre 2024 au 1er janvier 2025, toujours à 17h tapantes. Qui ouvrira le bal de l’année prochaine ? C’est encore un mystère à l’heure où ces lignes sont écrites, mais son identité devrait encore une fois être révélée un peu en amont. À toutes fins utiles, vous pouvez retrouver notre liste des 16 jeux gratuits offerts sur l’Epic Games Store lors de cet événement. Elle est constamment mise à jour, et ce, dès qu’un leak tombe.

Source : Billbil-Kun