Chaque semaine, l'Epic Games Store nous propose un ou plusieurs jeux gratuits. Chaque jeudi à 17 heures pétantes, les joueurs PC peuvent découvrir de nouveaux titres et les ajouter définitivement à leur collection sans débourser un centime. Un rendez-vous devenu incontournable pour les curieux. C'est d'autant plus vrai que l'Epic Games Store propose des jeux de tous les horizons, du AAA au jeu indépendant en passant par le jeu de genre… Il y en a pour tous les goûts.

Un jeu gratuit à récupérer et vite !

La semaine dernière, c'est notamment un jeu de stratégie hyper apprécié qui a été offert. Un jeu extrêmement populaire chez les amateurs de STR, Homeworld : Deserts of Kharak. Dans ce titre faisant office de préquel aux premiers jeux de la franchise éponyme, il sera question de défendre la terre contre des menaces venant, semble-t-il, d'une autre dimension, mais aussi et surtout d'explorer ces nouveaux horizons menaçants. . Plusieurs unités s'offrent à vous pour mener à bien vos missions durant une campagne épique d'une bonne grosse dizaine d'heures. Sachez qu'il n'est pas encore trop tard pour mettre la main sur Homeworld : Deserts of Kharak puisque le jeu est encore récupérable gratuitement jusqu'au jeudi 31 août, 17h. Passé ce délai en revanche, il sera trop tard et un nouveau titre prendra sa place.

Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Game Store est une pépite !

Cette semaine, le jeu gratuit de l'Epic Games Store est l'un des plus grands classiques de la scène indépendante, Cave Story +, une version quelque peu dépoussiérée de Cave Story, l'un des premiers jeux indépendants sur PC. Sorti gratuitement en 2004 sur PC uniquement, Cave Story s'est rapidement imposé comme l'un des meilleurs jeux du moment. Il est d'ailleurs considéré comme un vrai classique pour beaucoup de joueurs, une vraie pépite immanquable et l'un des pionniers du genre indépendant. Fort de son succès, le jeu aura le droit à une version Wii quelque temps plus tard et finira par faire son nid un peu partout, même sur Switch avec justement, une version payante et dépoussiérée, Cave Story +.

C'est d'ailleurs cette version qui sera offerte aujourd'hui, jeudi 31 août 2023, à 17h pétantes. Cave Story + est un jeu de plateforme à tendance metroidvania et un tout petit peu difficile lorsqu'il le veut. Un jeu au gameplay simple mais addictif qui s'est même imposé sur la scène du speedrun.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Pour cette semaine, l'Epic Games Store n'offre qu'un seul et unique jeu. À l'heure où ces lignes sont écrites, on ne sait pas encore quel sera le prochain jeu gratuit. Il faudra attendre qu'un petit malin vienne nous leaker l'information, ou alors sagement patienter ce soir à 17h pour le découvrir comme le commun des mortels. Pour le moment, on ne peut que théoriser. Vous mettez sur quel type de jeu pour la prochaine fournée ?