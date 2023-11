l'Epic Games Store nous offre un nouveau jeu gratuit hyper apprécié et totalement taré. Préparez vous à entrer dans un univers déjanté et qui ne laisse aucun répit au joueur.

Nouvelle semaine, nouveau jeu ! L’Epic Games Store offre toujours de nouveaux titres à ses utilisateurs, et ce, même s'il peine à se rentabiliser. La firme continue sa politique et tente toujours de concurrencer le mastodonte Steam à grand coup de cadeaux. Mais les joueurs le soulignent eux-mêmes, les choses iraient certainement mieux si Epic retravaillait simplement sa plateforme EGS. Nous verrons. En attendant, on va gentiment continuer de profiter de toute cette gratuité.

Dernière chance pour ce jeu gratuit

Avant de vous jeter sur le nouveau jeu gratuit de la semaine, sachez qu'il est encore temps de venir récupérer celui de la semaine passée. Il s'agit de Turnip Boy Commits Tax Evasion, un jeu d'aventure où l'on incarne un Navet accusé de fraude fiscale. Il se retrouve alors obligé de travailler pour un maire douteux qui lui demande tout un tas de choses pas spécialement agréables à faire. Un jeu frais et amusant qui se fait en quelques heures seulement. Il sera disponible gratuitement sur l'Epic Games Store jusqu'à 17h ce soir.

Le jeu gratuit de l'Epic Games Store de cette semaine est totalement ravagé !

Ce jeudi 9 novembre 2023, c'est un jeu un peu particulier qui est offert par l'Epic Games Store. Son nom ? Golden Light ! Un FPS teinté d'horreur et de roguelite qui mise avant tout sur une ambiance aussi déjantée que malaisante. Dans ce jeu, vos ennemis sont… des objets. TOUT ce qui vous entoure peut potentiellement vous assassiner. On n'est jamais serein et jamais en sécurité, autant tirer dans le tas ! Inspiré des jeux dits "prop game" (jeu de cache-cache, en quelque sorte), Golden Light est un titre barré mais hyper apprécié. Et vous pourrez l'avoir gratuitement dès ce jeudi 9 novembre à 17h.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Le prochain jeu de l'Epic Games Store n'est pas encore connu, mais ça ne saurait tarder. Il arrive parfois qu'il soit leaké avant l'heure par les dataminers, mais au pire des cas, nous en aurons le cœur net ce soir à 17h. On parie sur quoi cette fois ? Un jeu ? Plusieurs ? De l'indé ou du AAA ? Faites vos paris ! On aura la réponse d'ici quelques heures.