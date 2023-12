Noël va continuer jusqu'au début d’année prochaine sur l’Epic Games Store. La boutique des papas de Fortnite a reconduit son calendrier de l’avent annuel, plus généreux que jamais avec cette édition 20223. Ce sont 17 jeux gratuits qui pourront être récupérés jusqu’au 4 janvier 2024, soit un quotidiennement. L’événement ne déçoit jamais, étant un mix parfait entre grosses productions et titres indépendants de qualité. Il y en a franchement pour tous les goûts, avec des jeux signés Bethesda, des pépites et même trois extensions majeures pour Destiny 2. Si les deux derniers cadeaux avaient été dévoilés à l’avance depuis un petit moment, celui du jour restait encore un mystère. Voici quel est le douzième jeu gratuit Epic Games Store de ce calendrier de l’avent.

Le douzième jeu gratuit Epic Games Store déjà connu

Plus que six jeux gratuits EGS avant que la plateforme ne retourne à ses bonnes vieilles habitudes. Cette année encore, la boutique concurrente de Steam gâte l’ensemble des utilisateurs avec sa distribution de cadeaux quotidienne. Comme chaque année, il y a franchement pour tous les goûts et surtout toutes les configurations. Et comme chaque année, certains trouvent à redire alors que tout est entièrement gratuit. Hier, la plateforme a proposé une collection dès sa disponibilité dessus. Le cadeau du 29 décembre, Snakebird Complete n’était jusqu’alors réservé qu'aux joueuses et aux joueurs Nintendo Switch. Il est maintenant gratuit sur PC pendant encore quelques heures. Quid du douzième jeu gratuit Epic Games Store ? Il a encore une fois été dévoilé à l'avance et il est maintenant disponible.

Dès ce 30 décembre à 17h, les joueurs peuvent donc récupérer Saint Row. On ne parle pas du tout premier épisode, mais bien du reboot sorti en août 2022. L'open world signé Volition n'a clairement pas été à la hauteur des attentes et n'est pas parvenu à prendre le boulevard qui se dressait devant lui avant l'arrivée d'un certain GTA 6. Le studio a tout même tout tenté pour corriger le tir à l'aide de grosses mises à jour gratuites. Corrections de bugs, améliorations, nouveaux contenus, le studio n’a pas baissé les bras mais rien n'y a fait. Il a finalement fermer ses portes cette année. Le fait est que c'est GTA-like qui ne se prend pas au sérieux est finalement un jeu assez moyen, mais qui peut être fun à faire avec ses copains. Et comme c'est gratuit, pas d'excuse.

Et le dernier jeu gratuit de l'année ?

Ce douzième jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 30 au 31 décembre, toujours à 17h tapantes. Qui aura la lourde tâche de conclure cette année 2023 si particulière ? Le mystère reste entier pour le moment. Selon les informations du datamineur, l’un des titres offerts l’année prochaine pourrait être le jeu Les Gardiens de la Galaxie, sans qu’il ne sache précisément à quelle case du calendrier de l’avent il correspondrait. On rappelle que nous mettons constamment à jour la liste complète des jeux gratuits offerts sur l’Epic Games Store au cours de l’événement dans notre article récapitulatif. Et oui, cela inclut tous les leaks et les rumeurs crédibles.