Plus que quatre jeux gratuits avant la fin du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Comme chaque année, la boutique des papas de Fortnite s’est transformée en Père Noël 3.0, offrant 17 jeux gratuits, à raison d' un par jour au minimum. L’événement s’est montré plus qualitatif que l’édition précédente, malgré quelques petits couacs, dont un Saints Row qu’on hésiterait presque à mettre dans sa bibliothèque alors que c’est entièrement gratuit. Pas d’hésitation quant au jeu gratuit actuellement, une véritable masterclass du die & retry. On connaît déjà l’identité de son successeur qui sera disponible dès cette fin d’après-midi.

Le quatorzième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Les jeux gratuits tous les jours, c’est bientôt fini. Pendant quelques jours encore, la boutique offre un joli cadeau quotidien. En ce premier jour de l’année 2024, vous pouvez encore récupérer le treizième titre offert pendant cet événement quotidien. Il ne reste donc plus que quatre jours pour remplir sa bibliothèque de productions que vous ne lancerez probablement jamais. Le nom du premier jeu gratuit Epic Games Store de 2024 a été lâché à l’avance et il est parfait pour des sessions entre potes ou en solo. Du 1er au 2 janvier 2024, Escape Academy sera donc disponible sans dépenser un seul centime.

Un excellent puzzle game qui cherche ici à traduire les principes de l’escape game dans une aventure scénarisée. Les joueurs rejoignent les rangs d’une prestigieuse école formant les futurs maîtres de l’art de l’évasion. Ils seront mis à l’épreuve le temps d’une douzaine de salles où il faudra résoudre en un temps limité une série d'énigmes dans l’espoir de se classer parmi les meilleurs Evadeurs. Un jeu gratuit Epic Games Store assez peu gourmand pour votre configuration et jouable aussi bien en solo qu’en multi, local ou en ligne, avec un ami. Pas mal pour commencer l’année, non ? Il a en tout cas fait mouche auprès des critiques et des joueurs, le titre cumulant des milliers d'excellentes notes sur les plateformes concurrentes.

Le quinzième jeu gratuit lui aussi connu

Escape Academy sera récupérable gratuitement dès cet après-midi. On vous rappelle encore une fois que vous avez jusqu’à 17h pour ajouter le génialissime Ghostrunner à votre bibliothèque. Depuis quelques jours une liste venant d’un leaker chinois non identifié circule sur la Toile et elle a jusque-là tapé dans le mille. Si on s’y fie, alors le quinzième jeu gratuit Epic Games Store de l’événement serait 20 Minutes Till Dawn, un très bon bullet hell avec des composantes de rogueite où vous de devez défourailler une horde grandissante de monstres lovecraftiens pour survivre à la nuit. Vous pouvez retrouver toute la liste des 17 jeux gratuits offerts pendant l’événement dans notre article récapitulatif, constamment mis à jour.