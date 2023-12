C’est Noël avant l’heure sur l’Epic Games Store. Comme chaque année, la boutique régale ses utilisateurs avec son calendrier de l’avent. En ce vendredi 22 décembre 2023, les joueurs s’apprêtent à découvrir la quatrième case. Comme il fallait s'y attendre, ce nouveau jeu gratuit a été dévoilé à l'avance. Un titre qui a fait l'objet d'une rumeur et qui sera finalement disponible aujourd'hui.

Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Pendant que les retardataires se ruent dans les boutiques à la recherche de cadeaux de dernière minute, les joueurs eux continuent de profiter de leur calendrier de l’avent Epic Games Store. Le concept, on le connaît : à chaque jour son nouveau jeu gratuit. Le dernier en date, Melvor Idle, un RPG qui ne paie pas de mine comme ça, mais aux mécaniques et au concept prenants. Les utilisateurs de la plateforme avaient jusqu’au 22 décembre pour le récupérer, après quoi il serait remplacé par une autre production offerte. Alors qui aura la lourde tâche de succéder à ce titre franchement apprécié ? Le quatrième jeu gratuit Epic Games Store de Noël n'est autre qu'Art of Rally. Un titre indépendant franchement très apprécié.

Ce jeu de rally beau comme tout vous propose de disputer diverses épreuves, dont 72 spéciales à travers le monde. De la Finlande, la Norvège, au Japon à la Sardaigne, prenez le volant de vos bolides favoris issus des années 60 à 80 et parmi les monstres des groupes B, S et A. Entre son style graphique beau comme tout, sa caméra aérienne, son moteur de conduite franchement réussi et ses sensations prenantes, c’est un carton plein. Une pépite en son genre à découvrir gratuitement dès cet après-midi grâce à l’Epic Games Store.

Quand sera disponible ce nouveau jeu gratuit ?

Ce quatrième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 22 au 23 décembre 2023, toujours à 17h tapantes. On vous conseille donc d’aller le récupérer avant d’oublier. Et pour demain ? On ne connaît pas encore l’identité du prochain cadeau offert par la boutique. Il est en revanche possible que son identité soit dévoilée à l’avance. On vous conseille d’ajouter notre article regroupant la liste complète des 17 jeux offerts pendant ce calendrier de l’avent. Elle est systématiquement mise à jour dès qu'un leak ou une rumeur sur l’un des prochains jeux gratuits Epic Games Store tombe. On connaît en tout cas l'identité du onzième cadeau, qui regroupera deux jeux en un.