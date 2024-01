Toutes les bonnes choses ont une fin. Après plus de quinze jours de festivités, la distribution de cadeaux arrive bientôt à son terme. Pendant les fêtes de fin d’année, l’Epic Games Store aura offert pas moins de 17 jeux gratuits allant de productions indépendantes acclamées, d’autres méconnues du grand public, à des titres plus récents comme des licences populaires. Il reste encore une case à ouvrir avant le grand final et nous connaissons déjà son contenu.

Le seizième jeu gratuit Epic Games Store déjà connu

Avant-dernier jeu gratuit avant le retour à la normale. Les cadeaux quotidiens laisseront place à la cadence hebdomadaire habituelle dès demain. Avant le bouquet final qui s’annonce déjà des plus explosifs, la boutique des papas de Fortnite frappe un grand coup. Alors que 20 Minutes Till Dawn peut encore être récupéré jusqu’à ce mercredi 3 janvier 2024 à 17h00, l’identité de son successeur est déjà connue. Il sera remplacé par une grosse production française, une petite pépite qui vous décrochera certainement une petite larme : A Plague Tale Innocence.

Le jeu des Bordelais d'Asobo Studio prend place pendant la guerre de Cent Ans. Les combats, la peste, l’Inquisition qui voit des hérétiques partout… trois fléaux auxquelles font devoir faire face Amicia, chargée de protéger son petit frère atteint d’un mal étrange. Somptueux, intelligent et prenant, ce prochain jeu gratuit Epic Games Store brille par son récit où la naïveté et le regard de deux enfants se heurtent à la dureté de la guerre. Sa direction artistique magistrale vient parfaire un très joli tableau, tantôt magnifique, souvent effrayant. Un titre marquant pour ses qualités narratives, artistiques et ludiques. Ça et ses rats, beaucoup beaucoup de rats.

Quel sera le dernier jeu gratuit ?

A Plague Tale Innocence sera donc gratuit du 3 au 4 janvier à 17h00 tapantes. Passée cette heure fatidique, il laissera place au grand final, le dix septième et ultime jeu gratuit du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Un dernier cadeau qui a pour habitude d’envoyer du pâté comme diraient nos darons et ça ne manquera pas cette année non plus. Selon le même leak qui nous a lâché tous les derniers noms de la liste, votre dernier cadeau ne serait autre que Les Gardiens de la Galaxie d’Eidos Montréal. Celui-là même qui avait su créer la surprise alors que tout le monde le rangeait déjà dans la case des navets lors de sa première présentation.