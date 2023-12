Vous connaissez la routine maintenant. Jusqu’au 4 janvier 2024, l’Epic Games Store offre 17 jeux gratuits, à raison d'un par jour. S’il faut normalement attendre l’heure fatidique pour découvrir quel est le mystérieux cadeau du moment, ils leakent systématiquement un petit peu avant. Ça n’a pas loupé pour cette fois encore. Voici quel sera le jeu gratuit de Noël.

Le septième jeu gratuit Epic Games Store

C’est Noël. L’heure était à l’ouverture des cadeaux au pied du sapin ce matin. Il en restera encore un à déballer dès cet après-midi à 17h00 : le nouveau jeu gratuit de l’Epic Games Store. La boutique a gâté les joueurs PC pendant plusieurs jours d'affilée en leur proposant de récupérer des productions de différents acabits, mais appréciées. Un quasi sans faute pour le moment, notamment avec la succession de Fallout 3 GOTY, puis Ghostwire Tokyo pour le réveillon. On pouvait s’attendre à ce que la plateforme sorte de sa hotte un beau cadeau pour marquer le coup en ce jour de Noël, comme l’année dernière où elle avait offert Death Stranding Director’s Cut. Est-ce vraiment le cas pour cette nouvelle édition ? L’identité du septième jeu gratuit Epic Games Store de ce calendrier de l’avent.

Toujours selon les prédictions de BillBil-Kun, ce nouveau cadeau serait Outer Worlds Spacer's Choice Edition, ou en tout cas sa version de base. Le code couleur de l’image du teasing laisse cependant penser qu’il s’agira de l’édition du jeu offrant l’expérience la plus complète du dernier RPG Obsidian Entertainment en proposant ses deux extensions : Meurtre sur Éridan et Péril sur Gorgone. Pour rappel, dans Outer Worlds vous incarnez un personnage qui se réveille d’une hibernation cryogénique après 70 ans au sein de la colonie Halcyon. A vous d’explorer ces nouveaux environs et de découvrir sa pléthore de factions qui se disputent le pouvoir. Un septième jeu gratuit orienté science-fiction, qualifié parfois de rencontre entre Borderlands et Fallout, qui met l’accent sur la liberté et vos choix. Un titre bien accueilli par le public avec près de 21 000 évaluations très positives sur la plateforme concurrent.

Quand sera-t-il disponible ?

Ce septième jeu gratuit Epic Games Store pourra donc être récupéré du 25 au 26 décembre 2023, toujours à 17h. On rappelle que s’il faut s’activer pour ajouter le cadeau du jour à sa bibliothèque, ils y sont ensuite nichés à vie. On ne saura que demain qui lui succédera, mais on imagine qu’il faudra à nouveau se tourner vers des plus petites productions ou vers la scène indépendante. En tout cas, on ne manquera pas de mettre à jour notre article regroupant la liste complète des 17 jeux offerts pendant l'événement dès qu’un leak ou une rumeur crédible tombera.