On en approche à grands pas ! La semaine prochaine, ce sera Noël. C'est donc l'occasion pour les éditeurs et les distributeurs de gâter les joueuses et les joueurs. Certains optent par exemple pour le format du calendrier de l'Avent, à l'instar de PlayStation qui offrait chaque jour un petit cadeau à sa communauté pour ses 30 ans. Du côté des PCistes, de belles choses vous attendent aussi grâce à l'Epic Games Store, avec un premier jeu gratuit de Noël déjà disponible.

L'Epic Games Store vous offre un cadeau tiré d'une licence légendaire

Pour finir l'année en beauté, l'Epic Game Store compte offrir 16 jeux. Distribués du 12 décembre au 9 janvier, ça promet de belles heures aux joueuses et joueurs PC, à commencer avec le premier jeu cadeau. Dévoilé le 12 décembre dernier, il s'agit d'un titre tiré d'une franchise épique : The Lord of the Rings Return to Moria. Vous avez jusqu'au 19 décembre prochain, 17 heures, pour le récupérer.

Se déroulant dans l'univers de fantasy imaginé par J. R. R. Tolkien, The Lord of the Rings Return to Moria mêle exploration, construction et gestion pour une expérience multijoueur au cœur des mines de la Moria. Incarnez un nain et plongez-y en coopération jusqu'à 8 joueurs pour reconquérir votre terre natale. Le jeu allie donc l'exploration et la collaboration pour survivre et faire face aux dangers qui vous guettent.

Sans être un titre indispensable, The Lord of the Rings Return to Moria est une agréable expérience multijoueur. Les fans du Seigneur des Anneaux apprécieront qui plus est sa fidélité au lore. Vous y retrouverez en outre l'esthétique emblématique de la saga.

Liste complète des jeux gratuits EGS

The Lord of the Rings Return to Moria ouvre donc le bal des jeux gratuits offerts par Epic Games. Les choses s'accélèreront bien vite dès jeudi prochain. À compter du 19 décembre, vous aurez moins de temps pour récupérer les prochains cadeaux. Pour être sûrs que vous n'en manquiez aucun, voici le calendrier des festivités :

12 au 19 décembre 2024 à 17h : The Lord of the Rings: Return to Moria

19 au 20 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 2

20 au 21 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 3

21 au 22 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 4

22 au 23 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 5

23 au 24 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 6

24 au 25 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 7

25 au 26 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 8

26 au 27 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 9

27 au 28 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 10

28 au 29 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 11

29 au 30 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 12

30 au 31 décembre 2024 à 17h : Jeu mystère 13

31 décembre 2024 au 1er janvier 2025 à 17h : Jeu mystère 14

1er au 2 janvier 2025 à 17h : Jeu mystère 15

2 au 9 janvier 2025 à 17h : Jeu mystère 16