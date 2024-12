Vous connaissez la routine maintenant. Jusqu’au 2 janvier 2025, l’Epic Games Store offre 16 jeux gratuits, à raison d'un par jour. Normalement, il faut attendre l’heure fatidique pour découvrir quel cadeau se cache derrière la mystérieuse case, mais ils leakent systématiquement en amont. En ce jour de Noël, les choses sont un peu différentes. Il y a bien des fuites autour du prochain jeu gratuit, mais pas de nom à proprement parler. En revanche, on sait plus ou moins à quoi s’attendre cet après-midi.

A quoi s'attendre pour le jeu gratuit Epic Games Store de Noël ?

Ça y est, c’est Noël ! Ce matin, l’heure était à l’ouverture des cadeaux au pied du sapin. Il en restera encore un à déballer dès cet après-midi à 17h, celui de l’Epic Games Store. La boutique gâte les joueurs PC depuis quelques jours maintenant avec son calendrier de l’avent annuel permettant de récupérer des jeux gratuits de divers calibres, mais tous appréciés. C’est un quasi sans faute jusqu’à présent, notamment avec l’excellent Dredge offert pour le réveillon. Forcément, les utilisateurs s’attendent à une belle surprise pour le jour de Noël, l’éditeur ayant pour habitude de marquer le coup en sortant de sa botte un beau cadeau en cette journée symbolique. Est-ce que ce sera le cas pour cette nouvelle édition ? Oui et non visiblement.

Le leaker qui a jusqu’ici lâché les indices permettant de trouver les noms de tous les jeux gratuits Epic Games Store a annoncé la couleur : certains seront déçus. On vous rassure, il s’agira bien d’un AAA avec des avis très positifs sur Steam et il serait sorti il y a plus de deux ans. “Ceux qui aiment devraient apprécier, même si c’est à moitié une redite, mais la majorité sera déçue de je pense”, a expliqué l’utilisateur u/MeguminShiro sur les forums de Reddit. On devrait donc s’attendre à un jeu gratuit qui a déjà été offert dans le passé, du moins dans une forme différente. Il faudrait donc tabler sur une édition complète comprenant tous les DLC.

Quand sera-t-il disponible ?

Seuls quelques émojis liés à certaines religions, dont celles hindous, ont été donnés, sans qu’ils soient vraiment contextualisés. La communauté, elle, table sur Sid Meier's Civilization VI: Platinum Edition, le jeu de base ayant été offert en 2020 sur l’Epic Games Store. Un leak plus concret devrait tomber aux alentours de 16h, mais dans tous les cas, on sera fixés ce 25 décembre à 17h, date à laquelle ce huitième jeu gratuit sera disponible. Il pourra ensuite être récupéré jusqu'au 26 décembre à 16h59.

Source : ShouldYouPlayIt