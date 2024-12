C’est le moment d’incertitude de chaque calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Des listes font le tour des Internet, et seul le premier jeu gratuit quotidien prouvera si les leaks sont vrais ou non. Voici celui qui serait offert cet après-midi, mais on vous prévient, mieux vaut enfiler la combinaison anti-fake au risque d’être déçus.

Les joueurs PC vont encore être gâtés pendant ces prochaines semaines. L’Epic Games Store casse sa petite routine habituelle d’au moins un jeu gratuit par semaine pour accélérer la cadence à un cadeau par jour. Un calendrier de l’avent devenu l’un des événements incontournables des fêtes depuis quelques années maintenant, et les créateurs de Fortnite entendent bien entretenir cette tradition. Les éditions précédentes, l’éditeur américain avait en effet offert à GTA 5, Borderlands 3, la trilogie Tomb Raider moderne ou même encore Fallout 3 GOTY pour ne citer qu’eux. En 2024, ce sont donc 16 jeux gratuits qui seront offerts pour Noël. Le second serait une petite pépite en son genre qui a fait beaucoup de bruit.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël aurait leaké

Ça y est, les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Les festivités ont débuté la semaine dernière avec The Lord of the Rings Return to Moria, un titre récent mêlant exploration, construction et gestion pour une expérience multijoueur au cœur des mines de la Moria. Le cadeau s’était rendu disponible pendant une semaine complète, mais il est temps que le calendrier de l’avent 2024 commence réellement. Dernières heures dont pour les retardataires, puisqu’il sera remplacé par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store dès 17h tapantes. Après ça, l'événement annuel passera à sa cadence habituelle, à savoir un cadeau offert par jour, avec parfois quelques bonus ici et là. S’il faut normalement attendre l’heure fatidique pour découvrir le mystérieux titre offert, le jeu gratuit Epic Games Store de ce jeudi 19 décembre 2024 aurait déjà leaké.

Comme à chaque début de calendrier de l’avent, on vous invite cependant à sortir vos petites pincettes. Tout part d’une liste assez douteuse qui fait le tour de certains forums spécialisés et dont l’origine est difficilement traçable. À partir de là, le conditionnel est plus que de rigueur, mais les éditions précédentes ont montré que tout est possible. Si ce prétendu leak est bien vrai, alors le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël ne serait autre que Vampire Survivors. L’un des plus gros succès de 2022 et un pionnier dans son genre qui repose sur terrain de jeu se limitant à une arène avec des ennemis apparaissant en boucle Un titre hautement addictif et particulièrement apprécié.

Et le prochain jeu gratuit ?

Si on a envie d’y croire rien que par la qualité de ce prétendu second jeu gratuit, on attendra que des sources plus fiables prennent la parole. À tout hasard notre leaker national Billbil-Kun, véritable référence lorsqu’il s’agit de dévoiler les cadeaux offerts en avance. Quoiqu’il arrive, on sera fixés dès cet après-midi. On rappelle qu'il sera disponible dès ce jeudi 19 décembre 2024 à 17h00 et qu'il redeviendra payant dès le 20 décembre à la même au heure, au moment où il sera remplacé par un autre jeu gratuit encore inconnu. Ce rythme continuera jusqu'au 2 janvier 2025, où le dernier cadeau sera disponible jusqu'au 9 janvier.