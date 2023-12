L’Epic Games Store continue de distribuer de beaux cadeaux. Depuis une semaine maintenant, la boutique propose de récupérer un jeu gratuit par jour avec son calendrier de l’avent annuel. Une édition bien mieux fournie que l’année dernière, qui fait la part belle aux productions indépendantes et originales, comme aux gros jeux, récents comme marquants. Alors que les joueurs PC s’apprêtent à ouvrir la neuvième case, les deux suivants jeu gratuit Epic Games Store sont déjà connus.

Nobody Saves the World, le neuvième jeu gratuit Epic Games Store ?

Jusqu’au 4 janvier 2024, l’EGS vous permettra de récupérer 17 jeux gratuits. Enfin, si vous êtes assidus, puisque la plateforme offre en réalité un cadeau par jour qui change quotidiennement à 17 heures tapantes. Les utilisateurs ont alors 24h chrono pour mettre la main sur le jeu du jour après quoi il est remplacé par un autre. Au moment où nous écrivons ces lignes, il vous reste quelques heures pour récupérer une production indépendante assez peu connue, mais non moins excellente : Human Resource Machine. Dès cet après-midi, elle cèdera sa place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store. Comme chaque jour, il leakera quelques heures avant sa mise à disposition, toujours grâce à ce bon vieux Billbil-Kun. On pensait que le génialissime Nobody Saves the World des développeurs de Guacamelee! serait le prochain, mais il semblerait que non.

Le datamineur y est en effet allé de son petit teasing sur les réseaux sociaux, teasant quelque chose autour du jeu. Le code couleur de sa jaquette correspondant à celui du papier peint, beaucoup ont pensé qu'il s'agissait du neuvième jeu gratuit Epic Games Store de ce calendrier de l'avent, nous y compris. Il n'en est cependant rien, et il faudra attendre quelques heures avant de découvrir son identité. On connaît en revanche celle de ses deux successeurs.

Les deux prochains jeux gratuits déjà connus

Ce neuvième jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 27 au 28 décembre, toujours à 17h. Passée l’heure fatidique, un autre cadeau prendra le relais et l’on connaît exceptionnellement son identité à l’avance. La même source avait en effet dévoilé il y a quelques jours que le dixième jeu gratuit du calendrier de l’avent EGS serait Cat Quest. Une très bonne production indépendante en 2D où l’on incarne un chat qui doit sauver sa sœur des griffes d’un grand méchant. Un RPG en monde ouvert tout mignon et très apprécié, qui sera ensuite suivi de Snakebird Complete, regroupant deux très bons jeux de casse-tête. On rappelle par ailleurs que l’on met constamment à jour la liste complète des titres offerts dès qu’un leak ou une rumeur qui tient la route tombe.