La saison des jeux gratuits a commencé. Comme chaque année maintenant, l’Epic Games Store propose son propre calendrier de l’avent. Le concept on le connaît, chaque jour un nouveau cadeau mystère est offert. Les hostilités ont commencé avec Destiny 2 Legacy Collection, regroupant trois extensions majeures du free-to-play, avant de se poursuivre avec un jeu de castagne joli comme tout mais qui manque d’équilibrage, surtout en compétitif, et de suivi. Alors que le troisième jeu gratuit EGS de Noël arrivera cet après-midi, il se pourrait que son identité circule déjà sur le net.

Le troisième jeu gratuit Epic Games Store de Noël déjà connu ?

L’EGS casse sa routine habituelle. Là où elle nous habitue à un cadeau hebdomadaire, la boutique va encore régaler les joueurs jusqu’au début d’année prochaine. Jusqu’au 11 janvier 2024, les créateurs de Fortnite offriront au total 17 jeux gratuits sur l’Epic Games Store. Un pack comprenant trois DLC importants de Destiny 2 a ouvert le bal, puis DNF Duel a pris le relai. Le jeu de baston à la jolie bouille, mais au contenu et au suivi assez pauvre est encore disponible jusqu’à cet après-midi, toujours à 17h tapantes après quoi il sera remplacé par le troisième cadeau du calendrier de l’avent. Mais quel sera le titre offert ? Cette année, difficile d’y aller de ses prédictions. Dans les éditions précédentes, les jeux gratuits Epic Games Store de Noël pouvaient plus ou moins être facilement devinés grâce aux motifs présents sur images représentant les emballages cadeaux, faisant office de teasing.

Pour ce cru du 2023, plus la peine de chercher : les symboles n’ont visiblement plus aucun sens. En revanche, le code couleur semble correspondre à au moins l’une des jaquettes officielles du prochain cadeau. Avec toutes ces informations, on aurait pu penser que Lake serait le troisième jeu gratuit offert. Cependant, il semblerait qu’il s’agisse d’Art of Rally selon une rumeur persistante sur la Toile. Un titre ultra bien noté et apprécié des joueurs au style graphique séduisant comme tout où les joueurs doivent prendre part à des courses à l’âge d’or du rallye. Sur la boutique concurrente, il cumule près de 4000 évaluations très positives grâce à son gameplay bien rodé, son contenu complet et sa jolie bouille.

Quand sera-t-il disponible ?

Attention toutefois, rien ne nous permet d’assurer pleinement que ce sera le troisième jeu gratuit Epic Games Store, cela reste une simple rumeur qui circule et qui proviendrait d’un dataminer espagnol. D'autant que le code couleur de la jaquette principale ne semble pas correspondre à celui du teasing. La combinaison anti-fake reste donc de rigueur. On attendra une confirmation (ou non) de notre expert français en la matière avant l’heure fatidique. Autrement, il faudra patienter jusqu’à ce 21 décembre à 17h00 pour découvrir son identité. Pour rappel, ce troisième jeu gratuit du calendrier de l’avent sera disponible jusqu’au 22 décembre à la même heure, après quoi il sera remplacé par un nouveau cadeau.

Pour découvrir la liste complète des titres offerts au cours de l'événement, rendez-vous sur l’article récapitulatif. Il sera mis à jour au fur et à mesure de l'avancée du calendrier de l'avent et ce dès que notre leaker français lâchera le prochain nom avec un peu d’avance.