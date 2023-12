Moins d’une semaine avant la fin du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store. Ce sont au total plus de jeux gratuits qui ont été offerts à l’ensemble des utilisateurs pendant cette période de fête et ce n’est pas encore terminé ! Dès aujourd’hui, les joueuses et les joueurs pourront récupérer leur onzième cadeau, dont l’identité a déjà leaké. Voici quel sera votre jeu gratuit du jour.

Le onzième jeu gratuit Epic Games Store dévoilé

Les jours défilent et les jeux gratuits Epic Games Store avec. Depuis plus d’une semaine, la boutique des créateurs de Fortnite distribue des cadeaux tous les jours. L’événement a permis aux joueurs PC de mettre la main sur de belles productions, comme Ghostwire Tokyo,The Outer Worlds et ses DLC, Fallout 3 GOTY et une poignée de petites pépites de la scène indépendante. Le calendrier de l’avent de 2023 fait fort, même si malheureusement certains trouveront toujours à redire alors qu’ils n’ont pas besoin de débourser un seul centime. Jusqu’à ce vendredi 29 décembre à 17h, vous pouvez récupérer l’excellent et tout mignon Cat Quest. Passé ce délai, il sera remplacé par un autre cadeau. Justement, on connaît déjà l’identité du onzième jeu gratuit Epic Games Store.

Pas besoin de faire durer le suspense, il s’agira de Snakebird Complete, selon les informations du très bien renseigné BillBil-Kun. Ok, dit comme ça ce n’est pas le jeu du siècle, mais finalement ce cadeau permettra de récupérer deux jeux gratuits en un. Cette compilation regroupe en effet les versions remasterisées de cette petite licence composée de casse-têtes tout mignons. Le but de ce onzième jeu gratuit Epic Games Store est d’aider des serpents-oiseaux à calmer leur faim en se faufilant pour récupérer divers fruits, leur permettant de grandir, ce qui complexifie les énigmes. Ce sont au total plus de 120 niveaux qui gagnent en difficulté qui vous attendent, autant dire qu’il va falloir se creuser les méninges à vous rendre fou jusqu'à trouver la solution. Les versions remasterisées apportent cependant une petite couche d’accessibilité supplémentaire grâce à un système d’astuce, permettant d’avoir un petit coup de main visuel.

Et le prochain jeu gratuit ?

Un titre sympathique comme tout qui a su convaincre celles et ceux qui l’ont acheté. Après tout, ça ne vous coûte littéralement rien de lui donner sa chance. Ce onzième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 29 au 30 décembre 2023, toujours à 17h tapantes. Pour la suite ? C’est le mystère pour le moment, mais on ne doute pas que notre datamineur national révèlera la suite du programme dès qu’il aura l’information. Pour rester informés, nous vous invitons à consulter notre liste des 17 jeux gratuits Epic Games Store, qui est constamment mise à jour dès qu’un leak tombe.