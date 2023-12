Les jours défilent et les jeux gratuits avec. Le dixième cadeau du calendrier de l’avent de l’Epic Games Store est d’ores et déjà connu. Une vraie petite pépite.

Noël continue jusqu’en début d’année prochaine sur l’Epic Games Store. Comme tous les ans, la boutique des créateurs de Fortnite offre une dizaine de jeux gratuits. Pour cette édition 2023, les festivités sont prolongées jusqu’au 4 janvier 2024 avec un total de 17 cadeaux à la clé. L’événement a démarré sur les chapeaux de roue avec Destiny 2 Legacy Collection et ne s’est jamais essoufflé depuis. Certains trouvent tout de même le moyen de pester sur certains titres, alors même que c’est entièrement gratuit. La question qui brûle toutes les lèvres : quel sera le suivant ? On connaît déjà le dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Le dixième jeu gratuit Epic Games Store a leaké

Le calendrier de l’avent EGS approche doucement, mais sûrement de sa fin. Il ne reste plus qu’une semaine tout pile pour se régaler de jeux gratuits. Le neuvième est un jeu indépendant sympathique : Cursed to Golf. Il sera disponible jusqu’à 17h tapantes ce jeudi 28 décembre, après quoi il cèdera sa place à une nouvelle production. Un dixième jeu gratuit Epic Games Store connu depuis quelques jours maintenant, puisque BillBil-Kun l’a leaké il y a quelques jours. Pas besoin de faire durer le suspense donc, il s’agira de Cat Quest.

Un action-RPG en 2D mignon comme tout, qui cumule plus de 6000 avis extrêmement positifs sur la plateforme concurrente. Un fait assez rare pour un jeu indépendant qui mérite d’être souligné. Ici, vous suivez l’histoire d’un petit chat élu, celui qui doit sauver le monde et sa sœur par la même occasion. Un scénario simple, qui gagne un peu en profondeur à mesure de votre progression, parsemée de nombreuses quêtes annexes parfois assez inégales. Côté gameplay, on est également sur du classique. De la magie, du corps à corps, un monde ouvert coloré comme on aime et une prise en main instantanée qui en font un jeu tout public. Ce dixième jeu gratuit Epic Games Store gagne néanmoins en difficulté à mesure de votre progression. Bref, un cadeau chatpathique comme tout.

Quel est le prochain jeu gratuit ?

Ce dixième jeu gratuit Epic Games Store de Noël sera donc disponible du 28 au 29 décembre, toujours à 17h. Passée l’heure fatidique, il sera remplacé par un autre cadeau et son identité a également été leakée, toujours grâce à la même source. On restera du côté de la scène indépendante avec Snakebird Complete, une compilation regroupant les deux bons jeux de casse-tête de la saga en versions remastérisées. Le titre n’est pour l’heure disponible que sur Nintendo Switch, mais il semblerait qu’il sera offert dès son arrivée sur l’EGS.

À toutes fins utiles, vous pouvez également retrouver la liste des jeux gratuits offerts sur l'Epic Games Store au cours de ce calendrier de l'avent sur notre article récapitulatif. Il est mis à jour à mesure de l’avancée de l’événement, et ce dès que le nom d’un des prochains jeux tombe à l’avance.