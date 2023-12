Depuis plusieurs semaines maintenant, l’Epic Games Store s’est transformé en véritable Père-Noël. Chaque jour, la plateforme offre un cadeau à l’ensemble des utilisateurs au travers d’un calendrier de l’avent franchement bien fourni. Jusqu'à présent, c’est un quasi sans faute avec des titres offerts comme Fallout 3 GOTY, Ghostwire Tokyo, The Outer Worlds ou encore des jeux indépendants très qualitatifs. Le cadeau disponible depuis hier est certes une grosse production, mais qui a été un fiasco à son lancement. Est-ce que le treizième et dernier jeu gratuit Epic Games Store de l’année viendra sauver les meubles ? On aurait déjà la réponse.

Le treizième jeu gratuit Epic Games Store déjà connu ?

Le dernier jeu gratuit EGS de l’année sera disponible dans quelques heures. Les utilisateurs et utilisatrices peuvent encore mettre la main sur le clivant Saints Row, le reboot de 2022 qui n’est jamais parvenu à trouver son public. Dès ce dimanche 31 décembre à 17h, il sera remplacé par une nouvelle production. Alors qui aura la lourde tâche de conclure cette année 2023 sur l'Epic Games Store ? Nous ne le savons pas encore avec certitude, mais des rumeurs insistantes laissent entrevoir un joli cadeau. On vous invite à vous armer de vos plus belles pincettes en attendant un leak plus certain, comme, au pif, celui de Billbil-Kun qui devrait arriver dans quelques heures.

D’après une liste qui circule sur la Toile et qui avait au moins raison pour Saints Row, le jeu gratuit du jour serait Ghostrunner. Un jeu d’action cyberpunk nerveux, beau comme un Dieu et au gameplay viscéral, exigeant et ultra vif. Ici pas de place pour l’erreur, il faudra réessayer encore et encore ce qui rend chaque réussite ultra grisante. Les nerfs des tryharders seront clairement mis à rude épreuve dans ce titre exigeant et à la très grande classe. Un potentiel jeu gratuit Epic Games Store grandement apprécié et acclamé par la critique. Il semblerait en revanche que ce ne soit que la version de base de Ghostrunner et non la Complete Edition qui comprend l'ensemble des DLCs.

Et pour le premier jeu gratuit de 2024 ?

Si la rumeur est avérée, Ghostrunner sera disponible du 31 décembre au 1er janvier 2024. Il faudra cependant attendre cet après-midi à 17h pour en avoir le cœur net. Si l’on se fie à cette même liste, alors le premier jeu gratuit Epic Games Store de 2024 serait Escape Academy, un jeu d’évasion particulièrement apprécié des amateurs de casse-tête. Là encore le conditionnel reste de rigueur. Plus que quelques heures avant d’être fixé. Notre liste complète des 17 jeux gratuits offerts pendant l'événement sera directement mise à jour dès qu'une information tombe.