Comme chaque semaine, il est possible de jouer plus ou moins gratuitement sur PC. Si vous êtes abonnés à Amazon Prime, six nouveaux jeux Prime Gaming, dont Pumpkin Jack et le cultissime (aux États-Unis) Gargoyles Remastered, sont disponibles pendant une dizaine de jours. Pour une solution vraiment 100% gratuite, les boutiques leaders du marché, Steam et l'Epic Games Store ont également des nouveautés à vous soumettre. Voici le jeu offert chez Epic jusqu'à ce jeudi 31 octobre à 16h59 tapantes !

Le jeu gratuit Epic Games Store bientôt indisponible

Pour augmenter son nombre d'utilisateurs le plus rapidement possible, l'Epic Games Store a proposé des jeux gratuits à son lancement. Une pratique forcément très bien accueillie par les joueuses et joueurs qui aurait pu toutefois s'arrêter. Mais il faut croire que la boutique a encore les reins suffisamment solides pour continuer à mettre à disposition, gratuitement, un ou plusieurs titres à un rythme hebdomadaire.

Pour la semaine du 24 au 31 octobre 2024, l'Epic Games Store s'est tourné vers Moving Out. Le « Overcooked du déménagement » comme on aime l'appeler. Dans ce titre indé, vous incarnez un jeune entrepreneur qui est missionné de réaliser des déménagements un peu partout. Des banlieues paisibles, des maisons hantées, rien ne vous empêchera de faire votre travail, sauf la physique du jeu... ou vos collègues. En effet, comme Overcooked, Moving Out est une expérience plus délirante et fun à plusieurs, d'où la possibilité de jouer avec trois amis supplémentaires en local. Si l'un de vos compagnons fait n'importe quoi, vous pourrez l'engueuler de vive voix.

Moving Out, qui est donc gratuit sur l'Epic Games Store, bénéficie d'une bonne réputation et est même très bien noté sur Steam. Il a récolté 81% d'avis positif sur plus 1 477 évaluations. Si vous êtes en quête d'un jeu co-op loufoque et adapté pour des soirées, c'est une très bonne pioche. Mais ne tardez pas car le soft ne sera plus offert à compter de ce jeudi 31 octobre à 16h59. À cette date, les deux prochains jeux gratuits de l'Epic Games Store, GhostWire Tokyo et Witch It, prendront la relève. C'est aussi à ce moment-là qu'on aura connaissance des futurs titres accessibles gratuitement du 7 au 13 novembre 2024. Comme d'habitude, ce n'est valable que sur PC. Pour le télécharger, rendez-vous sur la page de Moving Out.

Source : boutique Epic Games Store.