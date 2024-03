Le prochain jeu gratuit à venir la semaine prochaine sur l'Epic Games Store a leaké, et il est vraiment charmant. Il ne faudra pas le louper, d'autant plus qu'il est extrêmement bien noté.

Comme chaque jeudi, l'Epic Games Store vous invite à récupérer un ou plusieurs jeux, et ce, sans frais supplémentaires. C'est une offre à ne pas louper, en particulier pour celles et ceux qui ont envie de faire des économies. Dès aujourd'hui, il est donc possible d'obtenir deux titres sans mettre la main au portefeuille. Si jamais ils ne vous intéressent pas, sachez que le prochain jeu gratuit à venir sur le magasin vient de leaké sur la Toile. Ce sera le moment de prendre part à une épopée toute mignonne, mais ô combien marquante.

Le prochain jeu gratuit sur l'Epic Games Store a leaké

Comme d'habitude, c'est le bilbill-kun qui nous rapporte cette information. Le leaker est spécialisé dans les jeux gratuits de l'Epic Games Store, et il vise quasiment toujours juste. Il nous informe qu'à partir du 28 mars à 16h et jusqu'au 4 avril 2024 à 17h, on pourra récupérer Islets sans débourser quoi que ce soit. Il s'agit d'un metroidvania original, avec une direction artistique vraiment charmante qui vous fait traverser des îles flottantes peintes de façon artisanale. Le but étant de toutes les réunir entre elles. N'hésitez pas à y jeter un œil, c'est une aventure prenante avec un gameplay bien fichu et qui vous fait rencontrer des personnages attachants.

Deux nouveaux jeux gratuits sur l'EGS à récupérer dès aujourd'hui

Au passage, n'oubliez pas que c'est votre dernière chance pour récupérer gratuitement deux jeux. D'abord, on a The Bridge, un puzzle game qui va bien faire travailler votre matière grise. Ce qu'on entend par là, c'est qu'il va retourner votre cerveau à l'aide d'un jeu habile sur la perception de l'espace. L'autre titre, c'est Deus Ex : Mankind Divided, le dernier-né de la célèbre franchise. Il propose une aventure prenante aux côtés d'Adam Jensen suite aux terribles événements de Human Revolution. Il y a de l'infiltration, de l'enquête, de l'action, bref, c'est un beau cadeau que nous fait l'Epic Games Store.

Maintenant que c'est dit, passons aux nouveaux jeux gratuits de ce 21 mars 2024. On commence avec Call of the Wild : The Angler. Vous avez peut-être déjà entendu parler de la licence avec « theHunter », qui vous met dans la peau d'un chasseur. Il a rencontré un beau succès, mais cette fois, on s'éloigne un peu du thème de base. Pour cause, dans ce nouvel opus, on incarne un fier pêcheur qui va s'adonner à son activité préférée dans un monde ouvert. Même si ça ne vous branche pas trop de base, ça ne coûte rien d'essayer en l'obtenant via l'Epic Games Store.

Le deuxième titre gratuit, c'est Invincible Presents : Atom Eve. Le nom doit immédiatement vous faire penser à l'œuvre de Robert Kirkman, et c'est bien normal. Il prend place dans cet univers et nous met aux commandes d'Atom Eve dans un tout nouveau récit. Quant à la proposition du jeu, c'est un mélange entre un visual novel et un RPG. Depuis sa sortie, il est assez populaire auprès des joueurs, au point d'être vu par certains comme une pépite. En plus, il n'y a pas forcément besoin de connaître le comics ou la série animée pour se lancer dans l'aventure, ce qui est un argument de taille. Rendez-vous sur l'Epic Games Store pour l'avoir sans débourser le moindre centime !