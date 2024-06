Dernière ligne droite pour les Méga Soldes de l’Epic Games Store. Pendant quelques jours encore, des milliers de jeux et extensions sont à prix cassés sur la boutique. L’occasion pour les joueurs de compléter leur ludothèque en faisant des économies, mais aussi et surtout d’aller récupérer de gros jeux gratuits. On a l’habitude à force, mais l’éditeur américain offre des productions plus importantes qu’à l’accoutumée pour marquer l’occasion. Ce sont au total quatre gros jeux gratuits mystères qui auront été offerts pendant les festivités. Le dernier arrive cet après-midi et on connaît déjà son identité.

Un dernier gros jeu gratuit Epic Games Store

Les gros jeux gratuits sur l’Epic Games Store c’est presque fini. Après quatre semaines de festivité, la boutique reprendra très prochainement son train-train habituel, en offrant de plus petites productions. En attendant le baisser de rideau, les retardataires peuvent encore mettre la main sur le sanglant Chivalry 2 jusqu’au jeudi 6 juin à 16h59. On rappelle qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, il y restera à vie tant que vous le réclamez dans les temps. Passé ce délai, il redeviendra payant et cédera sa place au dernier gros jeu gratuit mystère de l’Epic Games Store. Comme d’habitude, son identité a été dévoilée à l’avance grâce à notre datamineur national Billbil-Kun. La période des Méga Soldes se terminera donc en beauté avec l’excellent, mais sous-côté, Marvel’s Midnight Suns.

Cette rencontre surprenante entre l’univers Marvel et XCOM a su créer la surprise lors de sa sortie en 2022 avec son expérience aux petits oignons. Un jeu gratuit Epic Games Store à la fois acclamé par la critique et les amateurs du genre, même s’il n’a pas connu le succès commercial qu’il méritait. Marvel’s Midnight Suns repose sur un système de deck brillant, des combats prenants, du fanservice comme on l’aime et un contenu des plus généreux. Comptez un peu moins de 40h pour terminer l’histoire principale et une soixantaine d’heures pour en faire complètement le tour.

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Une véritable ode à l'univers Marvel gratuite sur l’Epic Games Store du 6 au 13 juin 2024, toujours à 17h tapantes. Après ça, retour à la normale pour la boutique qui devrait reprendre sa routine avec plusieurs petits jeux offerts toutes les semaines. Leur identité devrait être dévoilée cet après-midi, en même temps que l’officialisation de Marvel’s Midnight Suns en tant que dernier jeu gratuit Epic Games Store de ces Méga Soldes. Notre article sera évidemment mis à jour dès que leurs noms seront dévoilés.