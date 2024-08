C’est jeudi ! Le weekend s’apprête à pointer le bout de son nez, mais cet après-midi c’est bien un nouveau jeu gratuit Epic Games Store qui arrivera. Ce jour est depuis longtemps devenu synonyme de cadeaux pour les joueurs PC. Si Amazon et son offre Prime Gaming sont eux aussi entrés dans la danse, ce sont bien les papas de Fortnite qui ont initié le mouvement. Le rituel est confortablement installé depuis des années et s’est imposé comme un rendez-vous incontournable pour les PCistes. Voici ce qui vous attend cette semaine.

Un bon jeu gratuit Epic Games Store cette semaine

La semaine dernière, la boutique avait frappé fort en offrant un excellent jeu indépendant et un petit cadeau en bonus pour fêter le début des Jeux Olympiques 2024. Les retardataires ont encore jusqu’à la fin de cet après-midi pour récupérer F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch et le pack de tenues d’Olympics™ GO! Paris 2024, qui coûte tout de même la bagatelle de 50€. Ils laisseront leur place à au moins un nouveau jeu gratuit Epic Games Store dès ce 1er août 2024 à 17h tapantes. Les utilisateurs et utilisatrices pourront donc mettre la main sur un titre méconnu, mais non moins mignon : LumbearJack.

Ce jeu gratuit Epic Games Store se présente comme un puzzle game d’aventure où vous incarnez Jack, un ours qui rêve de rendre à la nature sa beauté d’autrefois, avant que ces vils humains n’arrivent. Armé de sa bonne vieille hache et aidé par ses amis animaux, le bûcheron va trancher dans le vif. Découpe de grosses machines, torgnoles aux humains négligents… tous les moyens sont bons pour arrêter le projet du géant industriel en devenir qui a envahi sa forêt. Un titre franchement sympathique, bienveillant et terriblement efficace. Le titre enchaîne en tout cas les avis très positifs sur la plateforme concurrente.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 1er au 8 août, toujours à 17h. Il est pour le moment le seul cadeau annoncé cette semaine, mais il n’est pas rare que la boutique ajoute un petit supplément à la dernière minute. Il faudra donc attendre la fin d’après-midi pour en avoir le cœur net. Le ou les prochains jeux gratuits Epic Games Store seront d’ailleurs révélés à ce moment-là… du moins s’ils ne sont pas dévoilés à l’avance par un certain leaker français.

Source : EGS