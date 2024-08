Alors que l'excellent Call of Juarez: Bound in Blood quitte les offres de jeux gratuits de Prime Gaming aujourd'hui, il reste encore un peu de temps pour le titre qui nous intéresse sur l'Epic Games Store. Comme à l'accoutumée, la plateforme opèrera une rotation ce jeudi, le 8 août. Une fois passé ce délai, le jeu en question ne sera plus proposé gratuitement. Ne le manquez donc pas s'il vous intéresse.

Un jeu gratuit bien noté encore dispo sur l'Epic Games Store

Après le metroidvania F.I.S.T.: Forged in Shadow Torch la semaine dernière, l'Epic Games Store proposait comme autre jeu gratuit à partir du 1er août un titre d'un autre genre : LumbearJack, développé par FinalBoss Games et édité par Armo Games Studios, sorti en 2022. Il s'agit plus précisément d'un jeu d'aventure prenant la forme d'un puzzle game. Nous y incarnons Jack, un ours qui entend redonner vie à la nature qu'il aime... armé de sa plus belle hache.

Le jeu gratuit de la semaine sur l'Epic Games Store prend donc un parti pris à la fois humoristique et mignon. Au lieu de découper des arbres, nous allons détruire des machines et distribuer des torgnoles aux vilains humains et le géant industriel pour lequel ils travaillent. La proposition a en tout cas séduit de nombreux joueuses et joueurs, en témoignent les multiples avis positifs à son égard.

Outre ce jeu gratuit, la plateforme d'Epic propose également du contenu gratuit pour RAWMEN: Food Fighter Arena, un arena shooter multi pas comme les autres à base de nouilles. Le contenu gratuit en question prend la forme d'un set cosmétique, à récupérer donc avant le 8 août à 17 heures.

Le prochain jeu gratuit déjà connu

Une fois passé ce délai, nous savons déjà ce qui arrivera ensuite sur l'Epic Games Store. Du 8 au 15 août, autre changement total d'ambiance et de genre avec CYGNI All Guns Blazing. Fait assez exceptionnel pour être souligné : ce nouveau space shooter est fraîchement sorti, plus exactement le 5 août. Les amateurs de ce style de jeux pourront donc en profiter sans bourse délier seulement trois jours après son lancement. L'offre s'accompagnera également de DNF Duel et de contenus gratuits pour Apex Legends.

