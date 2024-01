Les festivités terminées, la routine reprend de plus belle. L’Epic Games Store avait cassé son petit train-train le temps de son événement annuel incontournable : son calendrier de l’avent. Le concept est simple comme bonjour, chaque jour les utilisateurs pouvaient ajouter à leur bibliothèque un nouveau jeu gratuit pendant 24 heures. Ils ont ainsi pu mettre la main sur de belles productions comme Marvel’s Les Gardiens de la Galaxie ou encore A Plague Tale Innocence pour ne citer qu’eux. Toutes les bonnes choses ont une fin, et la boutique reprend donc son rythme habituel. Il vous reste donc encore quelques heures pour récupérer le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine dernière. Dès cet après-midi, il sera remplacé par un nouveau titre offert.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Retour à la normale depuis la semaine dernière. Finis les petites surprises, les cadeaux mystères et les gros jeux, la plateforme retourne à ses bonnes vieilles habitudes. Les utilisateurs et utilisatrices seront donc gratifiés de productions indépendantes, souvent méconnues du grand public au fil des mois. C’est mignonnet Sail Forth qui a ouvert le bal, vous invitant à larguer les amarres pour vivre la grande aventure sur un océan mystique. Un petit jeu gratuit d’exploration sympathique comme tout encore disponible sur l’Epic Games Store jusqu’au jeudi 18 janvier à 16h59. Passé ce délai, il cèdera sa place à un nouveau cadeau très bien noté et apprécié de celles et ceux qui l’ont essayé : LOVE.

Ce petit platformer minimaliste à l’esthétique rétro se veut clairement exigeant qui gagne continuellement en difficulté pour mettre vos réflexes à l’épreuve. Ce sont au total 16 niveaux de plus en plus tordus qui vous attendent dans ce jeu gratuit Epic Games Store, avec la possibilité de battre les scores de la communauté pour les plus acharnés ou même de relever l’impossible en terminant les créations des autres joueurs. Autant dire que vous risquez de passer un sale quart d’heure parfois. La campagne principale propose en revanche un système de respawn personnalisé pour ceux qui auraient besoin d’un coup de pouce. Une bonne petite production parfaite pour des parties rapides qui a su pleinement convaincre ses acheteurs. Sur la plateforme concurrente, LOVE cumule un peu moins de 1000 avis presque tous très positifs, soit une note de 9/10 selon Steam. Pas mal pour une production de cette trempe.

Quel sera le prochain titre offert ?

LOVE sera gratuit sur l’Epic Games Store du 18 au 25 janvier 2024, toujours à 17h tapantes. On rappelle qu’une fois ajouté à votre bibliothèque, le titre sera conservé à vie, ou du moins aussi longtemps que la boutique existera. Le cycle continuera dès la semaine prochaine avec son remplaçant. Quel sera le prochain cadeau de la plateforme ? Impossible de le savoir pour le moment, sauf s’il venait par fuiter. Autrement, rendez-vous cet après-midi à 17h pour le découvrir.