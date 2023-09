Le weekend se profile, et les bons plans pour les joueurs PC aussi. Steam devrait encore y aller de ses essais, quand Amazon Prime Gaming s’apprête à déployer deux nouveaux titres offerts pour ses abonnés. Puis il y a la valeur sûre depuis de longues années maintenant : les jeux gratuits Epic Games Store. Chaque jeudi, la plateforme des créateurs de Fortnite y va de son ou ses petits cadeaux. Pendant quelques périodes données elle fait fort, avec des grosses productions offertes, mais le reste de l’année elle met surtout l’accent sur des productions plus singulières. Celle qui arrive cet après-midi en est la preuve, tout comme le prochain jeu gratuit Epic Games Store qui s’est dévoilé à l’avance.

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

On connaît la chanson par cœur désormais. Qui dit jeudi, dit nouveau jeu gratuit sur l’Epic Games Store. Les utilisateurs ont encore quelques heures pour récupérer le dernier cadeau en date : Spelldrifter. Un titre de stratégie qui se mélange à d’autres genres, dont le tactical-RPG et les deckbuilders. Un cocktail plutôt sympathique, que vous pouvez encore ajouter à votre bibliothèque jusqu’au 14 septembre à 17h00, après quoi il sera remplacé par un autre jeu gratuit et redeviendra payant. Et son remplaçant ne paie pas de mine comme ça, pourtant il a reçu de nombreuses récompenses.

Dès cet après-midi, c’est donc 911 Operator qui sera disponible. Ce très bon jeu indépendant vous place dans la peau d’un opérateur de la ligne des urgences qui doit quotidiennement résoudre des incidents en donnant des instructions aux personnes dans le besoin et en gérant des équipes de secours. Ce sont au total 6 villes qui seront disponibles dans le mode campagne, qui propose des événements peu ordinaires et des appels téléphoniques un peu plus retors. Situations délicates, dangereuses, d’autres plus drôles, ce jeu gratuit Epic Games Store a séduit aussi bien grâce à son ambiance que son récit particulièrement prenant.

Le prochain jeu gratuit EGS déjà connu

Ce n’est certes pas le jeu du siècle, mais on ne pourra reprocher à la plateforme de ne pas proposer des jeux originaux. Maintenant la question qui brûle toutes les lèvres : quel sera le prochain jeu gratuit Epic Games Store ? Il n’y aura pas besoin d’attendre jusqu’à cet après-midi pour le découvrir, son identité a été dévoilée à l’avance par plusieurs dataminers. Changement d’ambiance dès le 21 septembre à 17h00, heure française, avec Out of Line.

Un petit jeu de plateforme et de puzzles indépendant à la trogne toute mignonne grâce à son univers en 2D entièrement dessiné à la main. Les joueurs suivent le voyage initiatique d’un petit bonhomme nommé San, qui se lance dans une quête d’identité et de liberté. Une épopée relaxante, qui s’appuie sur une dizaine de puzzles axés autour d’une lance. Epic Games mise encore une fois sur un titre peu connu, mais celles et ceux qui l’ont essayé semblent unanimes : c’est une bonne pioche.