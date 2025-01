Toutes les bonnes choses ont une fin et les jeux gratuits tous les jours, c’est bientôt terminé. Après plus de deux semaines consécutives de festivité, l’Epic Games Store s’apprête à reprendre sa cadence habituelle, à raison d’au moins un titre offert par semaine. C’était sans compter sur le grand final de ce calendrier de l’avent. Les joueurs PC misent généralement beaucoup sur l’ultime cadeau de l’événement annuel qui marque généralement le coup. Quel sera-t-il cette année ? Il n’y aura pas besoin d’attendre cet après-midi pour le découvrir, puisque son identité a leaké.

Voici le dernier jeu gratuit Epic Games Store de Noël

La boutique s’apprête à remettre au placard sa tenue de Père Noël. Cette année encore, l’EGS a offert pas moins de 16 jeux gratuits en l’espace de deux semaines. Un cru très qualitatif qui a mis en avant des jeux de divers horizons. Des pépites indépendantes qui ont marqué ces dernières années, des AAA d’excellente facture, des titres sortis cette année, il y avait de tout. Évidemment, quelques redites déjà données par le passé étaient présentes, mais rien qui n'ait gâché les festivités. Kingdom Come Deliverance est donc venu ouvrir le bal pour 2025, mais ce 2 janvier à 17h tapantes il cèdera sa place à l'ultime jeu gratuit Epic Games Store de Noël. Comme absolument tous les autres cadeaux, son nom a été dévoilé à l'avance. Les deux leakers qui ont lâché l’identité des autres jeux s’accordent à dire qu’il s’agira de Hell Let Loose.

Une petite pépite en son genre qui se distingue par son approche réaliste des combats de la Seconde Guerre Mondiale. Contrairement à de nombreux FPS traditionnels, ce jeu gratuit Epic Games Store met l’accent sur la stratégie d’équipe et la communication. Chaque partie oppose deux équipes de 50 joueurs, chacun occupant des rôles spécifiques comme infanterie, artillerie ou commandement.

Quand sera disponible ce dernier jeu gratuit ?

Le jeu propose également un système de progression qui permet de débloquer des équipements et d’approfondir vos compétences dans différents rôles. Les décisions stratégiques prises par les commandants jouent un rôle crucial pour orienter l’issue des affrontements, qu'il s'agisse de coordonner les attaques, gérer les ressources ou renforcer les défenses. Hell Let Loose brille également par ses environnements détaillés et authentiques, basés sur des cartes satellites et des données historiques. Les champs de bataille incluent des lieux emblématiques comme Omaha Beach ou Stalingrad, offrant une immersion totale dans les conflits de la Seconde Guerre mondiale.

Un dernier jeu gratuit Epic Games Store de Noël qui ne parlera certes pas à tout le monde, mais qui a reçu de très bonnes notes des joueurs. Hell Let Loose sera ainsi disponible gratuitement dès ce 2 janvier à 17h et ce jusqu'au 9 janvier à la même heure. Après ça, la boutique reprendra son rythme hebdomadaire habituel.

