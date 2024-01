Les semaines passent et se ressemblent sur l’Epic Games Store. Dès cet après-midi, un nouveau jeu gratuit sera disponible et c’est une vraie pépite en son genre.

Après plusieurs semaines de festivités, l’Epic Games Store a repris son rythme habituel. Finis les jeux gratuits tous les jours, on revient à un ou plusieurs cadeaux hebdomadaires, forcément moins attrayants que ceux offerts pendant la période de Noël. Tout au long de l’année, la boutique a tendance à mettre en avant des petites productions indépendantes, souvent méconnues du grand public. Parfois ce sont des titres un peu plus gros, mais cela reste suffisamment rare pour marquer le coup. Il reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine dernière. Il sera en effet remplacé par une excellente production dès cet après-midi.

Un excellent jeu gratuit Epic Games Store

Les années passent, mais l’EGS ne compte pas changer les bonnes vieilles habitudes. Si l’éditeur a dû se séparer d’une partie de ses effectifs en 2023, il compte bien continuer malgré tout d’offrir des cadeaux hebdomadaires à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices. La plateforme est donc retournée à sa cadence habituelle, à raison d’un jeu gratuit Epic Games Store par semaine. Il est encore possible de mettre la main sur le platformer minimaliste, et rétro comme tout, LOVE jusqu’au 25 janvier à 16h59. Passé ce délai, il sera remplacé par un nouveau cadeau encore mieux noté et plus apprécié des joueurs : Infinifactory .

Une véritable pépite en son genre par les créateurs du tout aussi excellent SpaceChem. Ce mélange de bac-à-sable et de jeu de puzzle va clairement vous obliger à vous creuser les méninges en vous poussant à gérer une chaîne d'assemblage alien et tout gérer, de l'achat et la fabrication des matières premières jusqu'au produit final. Plus concrètement, vous serez jetés dans des arènes où il vous faudra recueillir des matières premières depuis des distributeurs, gérer leur acheminement puis s’assurer de leur assemblage dans une configuration bien précise à l’aide d’outils qui rendraient fiers ce bon vieux Ford. Ce jeu gratuit Epic Games Store gagne en complexité à mesure des niveaux, avec une cadence plus accélérée, de nouveaux blocs logiques et bien plus encore. Un vrai tord-cervelle ultra satisfaisant dont Zachary Barth a le secret.

Quel est le prochain titre offert ?

Infinifactory, c’est tout de même plus de 1500 avis extrêmement positifs sur Steam (soit une note de 10/10) et un véritable succès critique auprès de la presse. Le jeu sera gratuit sur l’Epic Games Store du 25 janvier au 1er février 2024, toujours à 17h tapantes. Quant au prochain cadeau, il faudra attendre cet après-midi pour le découvrir. Enfin dans la théorie, puisqu’il n’est pas rare que l’identité des prochains jeux gratuits soit révélée quelques heures avant leur annonce. À voir si ce sera aussi le cas cette semaine ou non.