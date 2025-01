L'Epic Games Store a endossé une fois de plus le costume du père Noël en offrant 16 jeux gratuits durant la période des fêtes. En 2024, la boutique a sorti de jolis cadeaux de sa hotte avec le phénomène Vampire Survivors, Dark and Darker, Dredge, Control, Hot Wheels Unleashed, [REDACTED], Ghostrunner 2, Orc Must Die 3 ou encore Kill Knight. Mais comme vous le savez, ces titres sont désormais tous indisponibles ou presque. L'un d'eux est encore accessible jusqu'à ce jeudi 9 janvier 2025, mais faite vite.

Le jeu gratuit Epic Games Store offert jusqu'au 9 janvier 2025

Quoi de neuf cette semaine sur l'Epic Games Store ? On va revenir brièvement tout à l'heure sur le prochain jeu gratuit de la semaine. Mais avant cela, la piqûre de rappel hebdomadaire s'impose. Pendant quelques jours, vous allez pouvoir récupérer une petite pépite dans son genre : Hell Let Loose. Un titre parfait pour notre cher Camille puisqu'il s'agit d'un FPS multijoueur qui se déroule durant la Seconde Guerre Mondiale. Et quoi de mieux pour représenter cette période que des batailles de grande ampleur ? À l'image de Battlefield, Hell Let Loose met le paquet avec des combats jusqu'à 100 joueurs qui réunit infanterie, chars et artillerie.

Ce jeu gratuit est disponible sur l'Epic Games Store depuis pratiquement une semaine. Et par conséquent, l'offre arrive très bientôt à son terme. Si Hell Let Loose lorgne vers Battlefield, il est plus hardcore et réaliste que le FPS de DICE. En plus d'être ultra immersif comme son homologue. Pour gagner chaque partie, il faudra savoir communiquer et faire preuve de stratégie en écoutant du mieux possible les ordres donnés par les commandants. À l'instar de la franchise culte de DICE et d'EA, Hell Let Loose propose des affrontements dans des environnements détaillés qui cherche l'authenticité en se basant sur des cartes satellites et des données historiques.

Si tout cela vous parle, vous avez jusqu'à ce jeudi 9 janvier à 16h59 tapantes pour télécharger ce gros jeu gratuit très apprécié sur l'Epic Games Store. Après cela, il sera définitivement trop tard étant donné que le prochain jeu gratuit de la semaine prendra sa place. À partir de 17h00, vous pourrez réclamer la simulation de forage de pétrole Turmoil. Vous êtes intéressés par Hell Let Loose ? Vous n'avez qu'à cliquer sur ce lien pour être redirigés sur l'Epic Games Store et l'ajouter à votre bibliothèque avant ce jeudi 9 janvier jusqu'à 16h59 donc.

Source : boutique officielle Epic.