L'Epic Games Store nous offre ses jeux gratuits comme chaque jeudi. Et cette semaine, en plus d'un jeu, il y a aussi un gros cadeau !

Nous sommes jeudi et comme chaque semaine, l’Epic Games Store nous offre un ou plusieurs jeux gratuits. Des titres de tous les horizons que l’on peut ensuite conserver à vie sur son PC. Un rendez-vous incontournable pour les joueurs. Cette semaine, c’est un jeu plutôt apprécié qui est offert et en guise de bonus, non pas un second jeu, mais un gros cadeau. Sachez au passage que si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez récupérer les jeux gratuits de la semaine précédente jusqu'au 9 mai à 17h.

Un jeu gratuit très apprécié sur l'Epic Games Store

Aujourd’hui à 17h, vous pourrez mettre la main sur Circus Electrique, un jeu de rôle développé par Zen Studio et édité par Saber Interactive. Un jeu qui a reçu plutôt pas mal de notes positives sur Steam notamment et que les joueurs apprécient pour son ambiance et sa proposition. Dans Circus Electrique, il nous est demandé de sauver la ville de Londres en proie au chaos. La capitale anglaise, ici dans un univers steampunk bien stylé, voit toute sa population devenir soudainement des assassins sanguinaires. Et seul la troupe du Circus Electrique semble épargnée, c’est à eux que revient la mission de sauver tout le monde.

Un jeu unique en son genre de par son scénario et son univers, mais aussi grâce à son gameplay mêlant stratégie et gestion. Un jeu que vous pourrez tester en le récupérant gratuitement dès ce 9 mai à 17h et ce, jusqu’au jeudi 16 mai à la même heure.

Un cadeau en plus sur l'EGS

Dans un second temps, ce n’est pas un jeu gratuit mais un cadeau que nous offre l’Epic Games Store. Un énorme pack bourré d'objets pour le jeu Firestone Online Idle RPG, un RPG Idle, comme son nom l’indique lui-même. Dans ce pack annoncé d’une valeur de 100$ par la boutique, vous retrouverez 200 gemmes, plus d’une dizaine de coffres différents bourrés de butins, des Jetons variés ou encore des Avatars et un skin exclusif. Ce pack ne sera disponible gratuitement que du 9 mai à 17h au 16 mai à la même heure, comme pour les jeux gratuits de l’Epic Games Store.