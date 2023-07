L’Epic Games Store poursuit son petit train-train habituel. On connaît la chanson par cœur désormais, chaque jeudi après-midi à 17h00, un ou plusieurs nouveaux jeux gratuits sont mis à disposition sur la plateforme. Depuis son lancement il y a 5 ans, la boutique a offert plus de 400 productions, et elle ne compte pas s’arrêter en si bonne route. Sa routine est confortablement installée et c’est donc un nouveau cadeau qui est disponible.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Nouveau jeudi, nouveau jeu gratuit. Comme chaque semaine, l’Epic Games Store y va de son cadeau inconditionnel. La semaine dernière, la plateforme avait misé sur une production française qui a avait particulièrement partagé les joueurs à son lancement : Le Donjon de Naheulbeuk . Il est aujourd'hui remplacé par un nouveau cadeau. Du 6 au 13 juillet 2023 à 17h00 (heure française), ce sera encore un seul jeu gratuit Epic Games Store qui sera disponible. L'heureux élu n'est autre que Grime. Une production indépendante aux airs de soulslike et de metroidvania en 2,5D avec une petite particularité. Les armes sont vivantes et changent de forme et de fonction.

« Un matériau inhabituel s'effondre sur lui-même, le monde frémit, se contracte, et voilà que vous naissez…» Grime prend place dans un monde étrange où environnements surréalistes et horreurs vous attendent. Parcourez des grottes suintantes, des déserts dotés de visages et croisez des personnages éthérés vestiges d’une civilisation ancienne. La particularité de ce soulslike ? Vos armes sont vivantes et mutent en combat en fonction des ennemis que vous absorbez. Une épée peut alors se transformer en arme pourvue de griffes ou de fouets mille-pattes. Les possibilités sont nombreuses et le jeu vous invite à chasser tous les monstres possibles pour améliorer vos compétences et personnaliser votre façon de jouer. Un titre qui se veut exigeant et libertaire.

Quel est le prochain jeu EGS ?

Un Soulsvania au gameplay éprouvé qui a su séduire ses acheteurs grâce à son atmosphère singulière, sa direction artistique et son level design maîtrisé malgré quelques couacs. Sur Steam, il cumule plus de 3000 évaluations très positives, ce qui n’est pas donné à toutes les productions indépendantes. Cerise sur le gâteau, le jeu est très souvent mis à jour avec du contenu additionnel. Vous aurez donc l'occasion d'y revenir régulièrement. Et pour la semaine prochaine ? Quel sera le prochain jeu gratuit Epic Games Store ? Ce sera un titre mêlant gestion et casse-tête : Train Valley 2. Faites évoluer votre compagnie ferroviaire de l'époque de la révolution industrielle vers le monde du futur. Construisez des chemins de fer, améliorez vos trains, répondez aux besoins des villes et des industries et surtout... veillez à ce qu’il n'y ait aucun retard ! Le jeu sera disponible du 13 au 20 juillet, toujours à 17h00.