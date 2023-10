Les semaines s’enchaînent et se ressemblent pour les joueurs PC. Si l’entreprise s’est récemment séparée de quelque 900 employés, elle continuera de distribuer des jeux gratuits à perte sur l'Epic Games Store. Le rendez-vous hebdomadaire est bien maintenu, pour le moment du moins. Les joueurs pourront donc encore récupérer une nouvelle production cette semaine, l’éditeur mettant encore une fois en avant un jeu pour le moins original.

Un nouveau jeu gratuit Epic Game Store

Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit Epic Games Store. Si l’actualité de l’entreprise est plus que morose, l’éditeur poursuit sa routine comme si de rien était. Il reste donc encore quelques heures aux joueurs PC pour mettre la main sur les deux titres offerts depuis quelques jours, à savoir Model Builder et le jeu d’action Soulstice. Dès ce jeudi 5 octobre à 17h00 tapantes, il seront remplacés par une nouvelle production : Godlike Burger. Un petit jeu qui ne paie pas de mine comme ça sur le papier, mais qui pourrait bien vous occuper pendant des heures.

Ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store s’inscrit donc dans la veine d’Overcooked, l’aspect coop en moins. Le chef cuistot doit alors satisfaire sa clientèle en leur servant le meilleur burger de l'univers et il a une recette secrète pour y parvenir : les clients eux-mêmes. En journée vous devrez remplir les frigos en vous jetant sur vos visiteurs affamés armé de votre couperet ou en utilisant une solution plus créative. Assommez-les, empoisonnez-les, tuez-les de mille façons pour mieux les cuisiner et régaler le reste de la salle. La nuit, place à l’optimisation. Amélioration des appareils, des pièges, achat des provisions, ouverture de nouveaux restaurants sur des planètes différentes, une partie gestion s’ouvrira à vous.

Quel sera le prochain jeu gratuit EGS ?

« Un mélange entre Overcooked et Hitman » en somme, qui a reçu un accueil plutôt bon de celles et ceux qui se sont laissés tenter par son concept. Et pour la semaine prochaine ? Quel sera le programme ? Comme d’habitude, il faudra attendre cet après-midi pour le découvrir. Le prochain jeu gratuit Epic Games Store sera révélé à 17h00 tapantes. Il sera alors disponible du 12 au 19 octobre prochain, toujours à la même heure.