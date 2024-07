En vous connectant à Steam, vous allez pouvoir ajouter trois nouveaux jeux gratuits à votre bibliothèque. Trois titres indépendants avec un soft tactique dans un univers science-fiction noir; un platformer en pixel art; ou encore ce qui semble être un clone de Vampire Survivors avec Pizza Hero. L'Epic Games Store lui propose toujours le shooter aérien The Falconeer jusqu'à ce jeudi 11 juillet 2024 à 16h59. Mais comme chaque semaine, un remplaçant débarque à 17h00 tapantes !

Un nouveau jeu gratuit pour Epic Games Store cette semaine

The Falconeer est gratuit sur l'Epic Games Store pendant quelques heures. Cette ancienne exclusivité Xbox, qui est jouable sur PS5, PS4, Nintendo Switch et PC, est un shooter aérien où l'on incarne un puissant guerrier du ciel en déployant ces ailes à travers un univers en perdition. Ce n'est pas un incontournable, mais n'hésitez pas à jeter un oeil. Pour le jeu gratuit Epic Games Store du 11 au 18 juillet 2024, la boutique reste fidèle à la scène indépendante avec Floppy Knights. C'est quoi ? Un jeu qui mêle stratégie au tour par tout et construction de decks pour livrer des batailles tactiques avec des « chevaliers matériels ». Pour aider Phoebe, l'un des personnages de cette aventure, a gagné de l'argent pour partir de chez ses parents, il faut remporter des combats face à des ennemis qui n'ont pas envie de passer l'arme à gauche.

Il y a divers decks qui correspondent à une faction et une stratégie différente, comme le « Deck de plantes », le « Deck de monstres » et le « Deck de hooligans ». À chaque fois, vous allez pouvoir améliorer vos compétences, vous soigner vous et vos alliés, vous équiper d'armures, faire le choix de sacrifier des points de santé contre des buffs etc. Il faut donc croiser les doigts pour avoir le bon tirage de cartes, et les utiliser à bon escient pour être sûr de réaliser le meilleur tour possible, sans perdre d'éléments. Floopy Knights est disponible gratuitement sur l'Epic Games Store du 11 au 18 juillet 2024. Les tests de la presse sont mitigés, mais il est très bien noté des joueurs sur Metacritic avec 8,5/10 de moyenne.

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'EGS ?

Quel sera le prochain jeu gratuit de l'Epic Games Store du 18 juillet 2024 ? Pour le moment, on ne le sait pas encore, mais l'annonce officielle tombera ce jeudi 11 juillet 2024 à 17h00. Mais si l'histoire se répète, comme très souvent, alors l'information sera révélée à l'avance par un leak de billbil-kun. Comme d'habitude, vous serez mis au courant dès que ce sera connu.