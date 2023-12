Le calendrier de l’avent Epic Games Store continue. Depuis quelques jours maintenant, la boutique propose à ses utilisateurs de mettre la main sur un cadeau par jour. Cadeau qui doit être impérativement récupéré dans les prochaines 24, après quoi il redevient payant et laisse la place à un autre jeu gratuit. Chaque titre mis dans la bibliothèque à temps est ensuite conservé à vie. L’événement commence plus chaleureusement que l’édition précédente, avec une sélection qui plaît déjà beaucoup plus que l’année dernière. Le dernier en date, art of rally, un titre indépendant franchement apprécié. Qui va lui succéder ? On connaît déjà l'identité du cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël.

Le cinquième jeu gratuit Epic Games Store de Noël

Pour le quatrième jour consécutif, la boutique des créateurs de Fortnite vous propose de récupérer un cadeau en fin d’après-midi. Le calendrier de l’avent de 2023 de l’EGS corrige les erreurs de l’année passée. Bien que les jeux soient entièrement gratuits, beaucoup trouvaient le moyen de se plaindre. La raison ? La plupart des titres avaient déjà été offerts à une période donnée, mais ce n’est plus forcément le cas aujourd’hui. Les hostilités ont démarré fort avec un pack regroupant trois extensions majeures de Destiny 2 avant d’enchaîner avec des petites pépites de la scène indépendante. À l’heure où nous écrivons ces lignes, il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur art of rally. Cependant, dès ce samedi 23 décembre à 17h, il sera remplacé par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store et pas n'importe lequel.

Pas besoin de faire durer le suspense, selon les information de Billbil-Kun il s’agit de Fallout 3 dans son édition GOTY. Elle regroupe l'ensemble des DLC du jeu post-apocalyptique acclamé par les joueurs et les critiques à savoir :

Opération : Anchorage : une simulation militaire om l'objecti est de libérer Anchorage (Alaska), des envahisseurs communistes chinois.

The Pitt : se déroule dans les ruines post-apocalyptiques de Pittsburgh où un conflit entre les esclaves et leurs maîtres pillards fait rage.

Broken Steel : permet de rejoindre le combat contre les restes de l'Enclave aux côtés de Liberty Prime et de dépasser le niveau maximum.

Point Lookout : vous plonge dans une aventure au coeur d'un immense marécage le long de la côte du Maryland.

Mothership Zeta : combattez des ravisseurs extraterrestres hostiles.

Quand ce nouveau jeu gratuit sera disponible ?

Si ce n'est pas la première fois que Fallout 3 GOTY est offert sur la plateforme difficile de bouder son plaisir face à un jeu aussi culte et avec l'intégralité de son contenu. Ce cinquième jeu gratuit Epic Games Store sera donc disponible du 23 au 24 décembre 2023, toujours à 17h précisément. On ne saurait que trop vous conseiller d’aller le récupérer dans la boutique dès maintenant avant d’oublier. Et le programme pour demain ? Impossible de le savoir pour le moment, même s’il serait plus intéressant que celui du jour selon le datamineur Billbil-Kun. Vous pouvez en tout cas compter sur nous pour mettre à jour en direct notre article compilant les 17 jeux offerts pendant ce calendrier de l’avent.