Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine 28, qui vous fera voyager et qui est bien noté, est encore disponible pour toutes et tous. Mais il faut le récupérer vite.

Comme chaque semaine, l'Epic Games Store et Steam offre des jeux gratuits à leurs utilisatrices et utilisateurs. Pour y prétendre, c'est simple comme bonjour puisque la seule condition est de se créer un compte sur lesdites plateformes. Ensuite, il faut visiter chaque site pour télécharger et installer les launchers sur son PC. Enfin, le plus important, c'est d'être à l'heure pour ne pas manquer ces titres qui sont disponibles gratuitement pour un temps limité. Ca peut aller de quelques jours à une semaine complète.

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine 28 encore dispo

Après le RPG narratif Sunless Skies, l'Epic Games Store a choisi d'offrir une aventure complètement différente. Un shooter aérien créé par un seul développeur, Tomas Sala, The Falconeer. Dans cette aventure, vous incarnez un Falconeer, un puissant guerrier du ciel, qui doit traverser « un vaste monde océanique déchiré par des générations de décisions absurdes et de dissidence ». Vous n'errez pas en vain dans le ciel, à tirer sur tout ce qui bouge, puisque l'objectif est de résoudre le mystère de l'Ursee, de ses habitants et de son histoire. The Falconeer est gratuit sur l'Epic Games Store depuis le 4 juillet 2024, mais ça prend fin cette semaine.

À partir du 11 juillet à 16h59, le cadeau de l'Epic Games Store expirera. Et comme chaque semaine, il sera remplacé par un autre. The Falconeer, qui était une exclusivité Xbox à sa sortie, se démarque par sa patte graphique et sa bande-son capable d'apporter un côté poétique que l'on retrouve souvent dans les productions indépendantes. Au fil des missions, les ennemis se feront de plus en plus variés et vous serez par exemple contraint d'affronter des pirates ou encore un kraken. Une expérience qui a fait mouche ? Ça dépend. Sur Steam, le jeu est bien, voire très bien, noté avec 80% d'évaluations positives, mais sur 255 avis seulement. Lorsque l'on jette un oeil à Metacritic, c'est un peu plus tiède avec une moyenne de 65/100 (presse) et 5/10 (joueurs).

Mais comme toujours, le meilleur moyen de savoir si vous allez accrocher ou non à ce joli jeu gratuit Epic Games Store, c'est de tester par vous-mêmes. Comme dit plus haut, vous n'avez qu'à jusqu'à ce jeudi 11 juillet à 16h59 pour l'ajouter à votre bibliothèque. Une fois que c'est fait, vous le gardez à vie et vous pouvez donc en profiter comme vous le souhaitez.