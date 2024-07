Le nouveau jeu gratuit de l'Epic Games Store va bientôt arriver et devrait plaire aux amateurs de titres aériens et d'animaux majestueux. En selle vers les cieux pour ce jeu bien noté.

C'est d'ailleurs un thème récurrent en ce moment sur l'Epic Games Store s'agissant de ses offres de jeu gratuit. Aujourd'hui à 17 heures, Sunless Skies Sovereign Edition, développé par Failbetter Games, un titre indépendant également bien noté mélangeant RPG narratif dans un univers steampunk et shoot'em up aux commandes d'un train capable de voyager dans l'espace, laisse sa place à un autre titre indépendant nous permettant de régner dans les airs. Voici ce qui nous attend sans bourse délier sur la plateforme.

Un autre jeu gratuit aérien et bien noté sur l'Epic Games Store

Le train de Sunless Skies s'envolera ainsi ce soir vers d'autres cieux pour laisser la place à un autre jeu gratuit sur l'Epic Games Store du 4 juillet à 17h au 11 juillet à 16h59. On reste encore dans la thématique de l'aérien avec The Falconeer, créé par Tomas Sala, un seul développeur, édité par Wired Productions et sorti en 2020. Une excellente production indépendante qui a charmé celles et ceux qui l’ont essayée, car nous permettant de monter un majestueux faucon. Les utilisateurs Steam lui ont en tout cas accordé de belles notes pour ce qu'il propose, tant dans son gameplay que dans sa chatoyante direction artistique.

À dos de cet oiseau géant, vous incarner un Fauconnier, un puissant guerrier du ciel qui traverse un vaste monde océanique déchiré par des générations de conflits, armé de son puissant lance-foudre pour protéger les vaisseaux et villes de nombreuses et terribles menaces. Pendant près de 9h, vous prendrez part à plusieurs campagnes, où vous découvrirez la vie dans cet univers atypique. Préparez donc votre selle en vue de son arrivée plus tard dans la journée à 17h. Il sera pour rappel disponible jusqu'au 11 juillet à 16h59, pour ensuite laisser sa place à un autre jeu gratuit sur l'Epic Games Store.

En attendant de découvrir le jeu gratuit suivant

Aussi sûr que le ciel trône au-dessus de notre tête, l'Epic Games Store en profitera non seulement pour lâcher The Flaconeer à partir de 17 heures, mais aussi pour dévoiler le jeu gratuit de la semaine prochaine. Si celui-ci n'est pour l'instant pas encore connu, nous ne manquerons pas de vous le dévoiler le moment venu, au dos de notre faucon scrutant l'horizon pour la moindre opportunité de récupérer un bon titre sans bourse délier.