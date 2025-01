L'Epic Games Store a repris ses bonnes vieilles habitudes en proposant un jeu gratuit par semaine à ses utilisatrices et utilisateurs. Depuis le début de l'année, la plateforme a offert Hell Let Loose, un FPS multijoueur dans la veine de Battlefield, ainsi que la simulation pétrolière Turmoil. Actuellement, et jusqu'à ce jeudi 23 janvier 2025 à 16h59 (et pas une minute de plus !), tout le monde peut encore récupérer un soft plébiscité par les joueurs et joueurs sur différents canaux. Mais dépêchez-vous !

Le jeu gratuit Epic Games Store du 16 au 23 janvier 2025

Si vous avez raté Turmoil, qui était le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine passée, il est désormais trop tard. Toutes celles et ceux qui ne l'ont pas ajouté à leur bibliothèque entre le 9 janvier à 17h00 et le 16 janvier 2025 à 16h59 n'y ont plus accès. Vous connaissez parfaitement la chanson, mais l'offre a expiré il y a quelques jours pour laisser place à Escape Academy. Un puzzle-game, même un escape game vidéoludique, où vous devez vous échapper de plus de 12 salles. « Explorez le campus de l'Escape Academy, et faites la connaissance de professeurs plus pittoresques les uns que les autres et tous experts de l'art de l'évasion. Mais attention, certains d'entre eux cachent des secrets… » résume l'Epic Games Store.

Escape Academy est bien noté sur l'Epic Games Store avec une moyenne de 4,5 étoiles. Sans être une référence ultime dans le domaine, ce jeu gratuit a aussi été bien reçu sur Metacritic avec 79/100 (presse) et 8/10 (joueurs), mais également Steam avec 87% d'avis positifs sur 815 d'évaluations. Pour prouver à l'intelligence artificielle de l'Académie que vous avez ce qu'il faut pour relever toutes sortes de défis, différentes énigmes vous attendent. L'une d'elles vous demandera par exemple de désamorcer une bombe avant que votre thé ne refroidisse.

Ce jeu gratuit Epic Games Store de la semaine est jouable en solo ou en co-op et se prête à merveille au streaming si vous aimez partager en ligne vos parties. Comme d'habitude, il est encore disponible, mais faites vite car vous n'avez qu'à jusqu'à ce jeudi 23 janvier 2025 à 16h59. Comment faire pour le télécharger ? Il vous suffit de vous rendre sur la page Escape Academy de l'Epic Games Store, et de cliquer sur « Obtenir ». Si vous êtes connectés, vous serez redirigés l'écran de la commande à 0,00€ puisque c'est un cadeau.

Source : boutique officielle.