L’Epic Games Store a officiellement repris sa routine habituelle. Après avoir distribué des jeux gratuits tous les jours, la plateforme revient à un rythme hebdomadaire. Chaque jeudi à 17h tapantes, les créateurs de Fortnite offrent un nouveau cadeau à l’ensemble des utilisateurs et utilisatrices. Des titres piochés plutôt du côté de la scène indépendante, souvent méconnus du grand public, mais qui s’avèrent parfois être de bonnes surprises. Est-ce que ce sera le cas avec le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine ? Voici ce qui vous sera offert cet après-midi.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Nouvelle semaine, nouveau jeu gratuit. La routine se poursuit de plus belle, malgré le contexte économique qui pousse les différents studios et éditeurs à faire des coupes budgétaires. Epic a beau s’être séparé d’une partie de ses effectifs, il ne compte pas faire de concessions sur la plus-value de sa boutique et tant pis pour les employés. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur le dernier jeu gratuit Epic Games Store en date : Infinifactory. Une production super maligne et addictive, qui laissera donc sa place à nouveau cadeau du 1er au 8 février 2024, toujours à 17h. Son remplaçant n’est autre que Doors Paradox.

Une petite production indépendante plutôt récente pour changer, puisque ce jeu d’évasion et d’énigmes relaxantes est originellement sorti en novembre 2022. Le concept est simple : vous devez trouver votre chemin pour vous échapper de dioramas en 3D dépeignant un univers plein de mystère et de magie. D’une oasis fertile, à une forêt chatoyante en passant par des contrées futuristes, vous allez voir du paysage pendant les 5 heures nécessaires pour en venir à bout de ce jeu gratuit Epic Games Store, qui compile 13 domaines différents. Recherchez les objets utiles, trouvez les indices cachés et résolvez une diversité de puzzles sympathiques comme tout, mais sans prise de tête.

Les prochains jeux gratuits ont leaké

Un bon petit jeu gratuit Epic Games Store donc, qui a su charmer celles et ceux qui ont déjà craqué pour lui. Sur la boutique concurrente, il cumule les centaines d’avis très positifs, qui mettent en avant ses énigmes relaxantes, sa jolie bouille et son concept. Le cycle continuant de plus belle, il sera ensuite remplacé par un autre cadeau du 8 au 15 février 2024, toujours à la même heure. L’identité du prochain jeu gratuit ? Il y en aura finalement deux. C'est encore Billbil-Kun qui a leaké leurs noms. Il s'agira donc Doki Doki Literature Club Plus! et Lost Castle. Plus besoin de présenter le premier, lui qui est l'un des visual novel les plus appréciés. A tel point qu'il obtient une note de 10/10 sur Steam grâce à plus de 20 000 évaluations extrêmement positives. Une vraie pépite en son genre.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de la semaine prochaine est quant à lui plus méconnu du grand public, mais c'est lui aussi une excellente pioche. Lost Castle est un mélange de jeu d’action, de RPG et de beat'em up, avec des mécaniques de roguelike et des donjons aléatoires. Cerise sur le gâteau, il est jouables jusqu’à 4 joueurs en ligne comme en local. Le jeu cumule lui aussi des milliers d'excellentes notes de la part des joueurs. Un excellent cru pour la semaine prochaine donc.