Les joueurs PC vont être gâtés pendant ces prochaines semaines. L’Epic Games Store abandonne sa routine habituelle d’un jeu gratuit par semaine, et accélère la cadence à un cadeau par jour. Un calendrier de l’avent devenu un événement incontournable depuis quelques années. L’éditeur avait en effet déjà offert à cette occasion la dernière trilogie Tomb Raider, GTA 5 ou encore Borderlands 3 pour ne citer qu’eux. En 2023, la boutique irait encore plus loin en offrant 17 jeux gratuits pendant les fêtes. Le second arrive cet après-midi et son identité est déjà connue.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de Noël à leaké

Les choses sérieuses commencent enfin. Le calendrier de l’avent de l’Epic Games Store va réellement commencer cet après-midi. Les festivités ont commencé avec Destiny 2 Legacy Collection, un pack regroupant trois DLC majeurs qui a été disponible pendant près d’une semaine. Dernières heures pour les retardataires donc puisqu’il sera remplacé par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store dès 17h tapantes. Après ça, l’événement annuel reprendra son rythme habituel avec un gros cadeau par jour. S’il faut normalement attendre l’heure fatidique pour découvrir le mystérieux titre offert, le jeu gratuit Epic Games Store de ce mercredi 20 décembre a déjà leaké.

BilBill-Kun avait déjà vendu la mèche sans certitude. Le datamineur avait découvert que le second cadeau de ce calendrier de l’avent serait DNF Duel, mais il ne pouvait pas affirmer avec l’entrain habituel qu’il s’agissait bien de lui. En revanche, en creusant de plus près, il a remarqué que les utilisateurs chinois de la plateforme auraient le droit à un jeu différent du reste du monde. La raison ? Le fameux DNF Duel est banni dans le pays, ce qui confirme finalement le leak. Pour mémoire, ce jeu de combat en 2D réunit les personnages marquants de la licence Dungeon & Fighter. Les combattants peuvent s’affronter au travers de plusieurs modes de jeu, comment le match classé, le mode entraînement et évidemment le multi. S’il n’est pas mauvais en soit, ce jeu gratuit Epic Games Store est vivement critiqué pour son manque de suivi, de contenu et d’équilibrage.

Et le prochain jeu gratuit ?

Les évaluations des joueurs sur les différentes plateformes sont donc plus que moyennes, DNF Duel les ayant laissés sur leur faim. Ceci étant, ce sera visiblement gratuit avec l’Epic Games Store, donc ça ne coûtera littéralement rien de l’essayer et de lui donner sa chance. On rappelle qu’il redeviendra payant dès le 21 décembre à 17h00, au moment où il sera remplacé par un autre jeu gratuit encore inconnu. Ce rythme continuera jusqu'au 4 janvier 2024, où le dernier cadeau sera disponible jusqu'au 11 janvier.