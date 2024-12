Chaque semaine c’est la même chanson, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs jeux à tous les joueurs. Cette semaine, c’est un jeu très apprécié et plutôt amusant qu’il est possible d’ajouter à sa bibliothèque. Mais il ne faudra pas trop traîner puisque d’ici quelques jours, il sera trop tard, mais vous en aurez de nouveaux.

Dernière ligne droite pour récupérer le jeu gratuit de la semaine dernière

Jeudi dernier, l'Epic Games Store offrait un petit jeu sympatoche, Brotato. C’est un autoshooter typé roguelite dans lequel on incarne différentes… patates suréquipées dans l’objectif de défourailler un maximum de créatures. Comme dans Vampire Survivors, pionnier du genre, les vagues de monstres sont incessantes et les ennemis en très grand nombre, de quoi saturer l’écran. Il n’empêche que le jeu est hyper apprécié, de par son style et sa simplicité d’accès, mais aussi à cause de sa boucle de gameplay extrêmement addictive. Si vous avez envie de tenter l'expérience, il ne faudra pas trop traîner. Brotato est en effet gratuit sur l’Epic Games Store jusqu’au 5 décembre à 16h59. On rappelle comme toujours que si le jeu doit être réclamé dans les temps, une fois ajouté à votre bibliothèque il y restera à vie.

Deux nouveaux jeux gratuits sur l’Epic Games Store

Vous connaissez la routine depuis le temps. Après Brotato, ce sont donc deux jeux gratuits qui prendront sa place. Vous pourrez ainsi réclamer l'excellent LEGO Star Wars : The Skywalker Saga, le dernier-né de la franchise si l’on excepte LEGO Horizon et le mode de Fortnite. Le jeu nous fait revivre tous les films de la célèbre franchise avec l’humour et le gameplay LEGO. Il sera donc cette fois accompagné d'un deuxième jeu gratuit, qui n'est nul autre que Bus Simulator 21 Next Stop. Un titre qui proposera de prendre le volant de différents véhicules sous licence et fidèlement modélisés dans les rues de plusieurs villes. Un jeu qui parlera aux curieux et aux fans du genre.

Ces deux prochains jeux gratuits Epic Games Store seront donc disponibles du 5 au 12 décembre 2024, toujours à 17h tapantes. Si rien n'a été confirmé pour l'heure, il y a de fortes chances que les papas de Fortnite enchaînent ensuite sur leur fameux calendrier de l'avent, rendez-vous annuel incontournable qui vous offre un jeu gratuit par jour pendant deux semaines.

Source : Epic Games Store