Jeudi dernier, l'Epic Games Stores nous a invité à récupérer un nouveau jeu gratuit, et il ne reste plus beaucoup de temps pour l'ajouter à sa bibliothèque. Dépêchez-vous avant qu'il ne soit trop tard.

L'Epic Games Store a une tradition un peu spéciale. Chaque semaine, et plus précisément le jeudi, la boutique propose de mettre la main sur un ou plusieurs jeux gratuitement. Par contre, c'est seulement pour une durée limitée. Il faut donc être efficace pour récupérer tous les titres concernés. Et justement, on vous conseille de ne pas traîner, car le dernier jeu gratuit en date ne va pas tarder à redevenir payant.

Un jeu gratuit sur l'Epic Games Store, mais plus pour longtemps

Il s'agit de Deliver Us Mars, un jeu d'aventure / science-fiction qui va vous embarquer pour un voyage dont vous ne ressortirez pas indemnes. En fait, c'est la suite de Deliver Us Moon sorti en 2018, un jeu fort apprécié par la critique et les joueurs. Néanmoins, l'opus se déroulant sur la planète rouge n'a pas fait autant l'unanimité. Le gameplay est retravaillé, certes, mais l'aspect technique laisse grandement à désirer. En ligne de mire, la modélisation des personnages et les phases d'escalades. Quoi qu'il en soit, le jeu est gratuit sur l'Epic Games Store, jusqu'au 30 novembre, toujours à 17h.

Côté histoire, le cadre est posé dix ans après les événements du premier jeu. On nous dit que la fin de l'humanité approche à grands pas, ce qui n'est pas très rassurant. Cependant, un mystérieux signal venant de Mars pourrait être la clé pour la sauver. On incarne ainsi Kathy Johanson, la plus jeune astronaute de la Terre, et son équipage dans une mission pour sauver la Terre. Pour ce faire, ils devront récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, volés par une organisation malintentionnée. Si ça vous tente, sachez que la narration a été saluée à de nombreuses reprises. De toute manière, c'est gratuit sur l'Epic Games Store, donc ça ne coûte rien de l'ajouter à sa bibliothèque et de l'essayer.

Les prochains jeux gratuits sur l'EGS

Comme vous avez pu le constater, il ne reste plus que deux jours pour récupérer Deliver Us Mars. Après ça, il sera remplacé par une nouvelle fournée de jeux gratuits. En effet, du 30 novembre au 7 décembre à 17h, deux beaux titres vont être mis à notre disposition. Et vous allez voir, on s'éloigne grandement de l'aventure spatiale empreinte de SF. Tout d'abord, on a Jitsu Squad, un beat'em up explosif, coloré, et ô combien nerveux.

Le second jeu gratuit Epic Games Store de l'année prochaine sera Mighty Fight Federation, qui va également satisfaire les joueurs en manque de combats dynamiques. Cette fois, on est face à un jeu en 3D avec un roster de 13 personnages. Chacun possède des capacités uniques, et il faut les utiliser à bon escient lors d'affrontements endiablés. Vous pouvez disputer des matchs jusqu'à 4 joueurs, en sachant qu'il existe plusieurs modes de jeux.