Qui dit nouvelle semaine, dit nouveau jeu gratuit sur l'Epic Games Store. C'est devenu un rituel depuis de longues années maintenant, la boutique des créateurs de Fortnite offre un ou plusieurs titres chaque vendredi après-midi. Si l'entreprise a licencié une partie de ses effectifs, la tradition risque malgré tout de continuer l'année prochaine. Cette semaine, la boutique va vous envoyer vers d'autres cieux.

Les jeux gratuits Epic Games Store du 16 au 23 novembre 2023

Jusqu'au 30 novembre, toujours à 17h, vous allez vivre un voyage plus éprouvant que les jeux gratuits de la semaine dernière avec le jeu d'aventure SF Deliver Us Mars. Son nom ne laisse que peu de place au doute, il s'agit de la suite très apprécié et ô combien acclamé Deliver Us The Moon sorti en 2018. Une décennie après les événements du premier jeu, connus sous le nom de mission Fortuna, la fin de l'humanité est proche. Elle est au bord de l’extinction quand un mystérieux signal de détresse en provenance de Mars lui redonne de l'espoir. C'est finalement une certaine Kathy Johanson, la plus jeune astronaute de la Terre et son équipage, qui auront la lourde tâche de tenter de sauver les leurs. Leur mission : récupérer les vaisseaux ARCHES de la colonie, volés par une mystérieuse organisation.

Côté gameplay, le jeu s'appuie sur ce qui a fait le succès de son prédécesseur, à savoir des séquences en apesanteur, une flopée d’énigmes, un laser découpeur en guise de couteau suisse et, surtout, un petit robot pour vous aider. L'objectif, traverser et survivre dans le milieu hostile et aride de Mars en faisant appel aux muscles comme au mental. Malgré un gameplay retravaillé, ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store a bien moins convaincu que son aîné et les avis sont partagés. Si sa narration et ses environnements font visiblement partie de ses points forts, beaucoup regrettent sa partie technique, notamment la modélisation des personnages peu convaincante, et des phases d'escalades qui manquent de fluidité. Mais bon, c'est gratuit alors autant l'essayer.

Quels sont les prochains jeux gratuits EGS ?

Et pour la semaine prochaine ? L'un des jeux gratuits Epic Games Store avait leaké, mais il ne sera pas seul. Du 30 novembre au 7 décembre à 17h, les joueurs pourront donc mettre la main sur Jitsu Squad et Mighty Fight Federation. Le premier se présente comme un beat'em up hyper coloré inspiré de Marvel vs Capcom, le tout avec des transformations. Ça l'air effectivement très dynamique, fun et vraiment beau, ce que tendent à confirmer les retours Steam. Les avis, certes peu nombreux, sont majoritairement très positifs.

On reste sur le thème de la baston avec le second jeu gratuit Epic Games Store. Mighty Fight Federation est un jeu de combat en 3D où tous les coups sont permis. Jetez vos adversaires contre les murs, lancez-les dans les airs pour ensuite mieux les enchaîner et les ruer de coups. Au programme, 14 personnages, des match en un contre un et un mode équipe. Là encore peu de retour sur ce jeu, ce sera l’occasion de le tester gratuitement.