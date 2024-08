Vous connaissez la chanson par cœur désormais. À chaque nouvelle semaine son et ses jeux gratuits Epic Games Store. Les créateurs de Fortnite poursuivent contre vents et marées leur routine confortablement installée depuis des années. Ce sont au total près de 500 productions qui ont pu être récupérées depuis que la boutique a ouvert et la distribution de cadeaux est bien loin d’être terminée. Voici le programme pour les prochains jours.

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store

Les semaines passent et les jeux gratuits s'enchaînent. Avis aux retardataires qui auraient oublié de récupérer leurs cadeaux hebdomadaires, il ne vous reste que quelques heures pour mettre la main sur le jeu de baston DNF Duel et l’excellent et fraîchement sorti CYGNI All Guns Blazing édité par Konami. Vous avez jusqu’à ce jeudi 15 août à 16h59 pour les ajouter à votre bibliothèque où ils resteront à vie. Passé ce délai ils céderont leur place à un nouveau jeu gratuit Epic Games Store encore une fois assez confidentiel, mais non moins apprécié par les amateurs du genre : Death's Gambit: Afterlife. Un excellent platformer en 2D mélangeant des éléments de metroidvania et de soulslike pour un cocktail réussi.

Le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine vous met dans la peau d’un agent immortel qui est au service de la Mort. Vous devrez alors défier les gardiens immuables du royaume de Siradon afin de purger leurs âmes. Autant dire que ce ne sera pas une promenade de santé, surtout quand on est le bras droit de la Faucheuse. Plusieurs créatures horrifiques, tapies au plus profond de ce lieu infernal, vous donneront du fil à retordre, notamment les boss qui mettront vos talents et votre stratégie à l’épreuve. Vous pourrez choisir parmi 7 classes différentes à faire monter de niveau pour adapter votre stratégie à vos envies. Un très bon jeu gratuit Epic Games Store en somme, qui cumule les milliers d’avis très positifs sur la plateforme concurrente.

Il sera accompagné d’un beau cadeau d’une valeur de 22,99€. En plus de leur titre hebdomadaire, les utilisatrices et utilisateurs pourront mettre la main sur un Pack de démarrage pour World of Warships au contenu des plus généreux. Il comprend :

Croiseur premium américain de rang II Albany et un emplacement de port.

Mission : terminez 15 batailles pour recevoir l'un des navires recherchables suivants, au choix :

Destroyer japonais de rang IV Isokaze

Croiseur américain de rang IV Phoenix

Cuirassé allemand de rang IV Moltke

Porte-avions britannique de rang IV Hermes

1 500 000 crédits

Écusson Epic

12 bonus économiques standard « Crédits +40% »

x12 bonus économiques standard « EXP. du navire +200% »

12 bonus économiques standard « EXP. du commandant +200% »

12 bonus économiques standard « EXP. libre +600% »

10 pavillons Juliet Charlie

x10 pavillons Victor Lima

10 pavillons India X-Ray

x10 pavillons Sierra Mike

10 pavillons November Foxtrot

Ce jeu gratuit Epic Games Store et ce beau bonus seront donc disponibles du jeudi 15 au 22 août, toujours à 17h tapantes. Passé cette date fatidique, ils redeviendront payants et seront remplacés par une autre salve de cadeaux. On ne connaît pas encore leur identité, puisqu'il faudra patienter jusqu'à cet après-midi pour découvrir leur nom. S'ils ne sont pas dévoilés en avance d'ici là, car il n'est pas rare que les prochains jeux gratuits Epic Games Store leakent un peu avant leur annonce officielle.

Source : EGS