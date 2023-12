Depuis une semaine consécutive, la plateforme régale les joueurs PC. L’ensemble des utilisateurs peut en effet récupérer un cadeau gratuit par jour, et ce jusqu’au 4 janvier 2024. Un calendrier de l’avent étendu, où il faut patienter à 17h à chaque fois pour découvrir ce qui se cache derrière la première case. Ça, c’est en théorie du moins, puisque les prochains jeux gratuits Epic Games Store de cet événement festif leakent systématiquement quelques heures avant leur disponibilité. On sait désormais quel sera le neuvième offert. Voici votre cadeau du jour.

Le neuvième jeu gratuit Epic Games Store

Depuis une semaine maintenant, l’EGS distribue donc des cadeaux tous les jours. Le calendrier de l’avent a commencé sur une très bonne note, avec un savoureux mélange de productions indépendantes appréciées et de gros titres comme Fallout 3 GOTY, Ghostwire Tokyo ou encore The Outer Worlds et l’ensemble de ses DLCs. À l’heure où nous écrivons ces lignes, c’est un petit jeu de puzzle sympathique comme tout qui peut encore être récupéré : Human Resource Machine. Il sera remplacé dès ce 27 décembre à 17h tout pile par le neuvième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store. Est-ce que la boutique poursuit sur sa lancée avec un nouveau titre indépendant, ou est-ce que ce sera une grosse licence aujourd’hui ? Il n’aura pas fallu attendre longtemps pour le découvrir puisque Billbil-Kun s’est encore chargé de dévoiler l’information avec un peu d’avance. C'est désormais confirmé.

C'est donc Cursed to Golf qui est disponible dès cet après-midi. Un petit titre indépendant sympathique comme tout vous devez vous échapper du Purgatoire golfique en devenant une légende de la discipline et venant à out des parcours les plus sournois. La quête de rédemption et de renaissance ne sera pas de tout repos dans ce titre mêlant assez habilement golf et roguelike. Par exemple, il faudra impérativement réussir un trou dans un nombre de coups prédéfinis, autrement il faudra recommencer le parcours du début, dont les obstacles changent constamment. Un jeu gratuit Epic Games Store résolument rétro avec un pixel art joli comme tout.

Quels seront les prochains jeux gratuits ?

Ce neuvième jeu gratuit Epic Games Store sera disponible du 27 au 28 décembre, toujours à 17h tapantes. Il sera ensuite remplacé par une production indépendante : Cat Quest. Un très bon RPG en monde ouvert 2D mignon comme tout qui prend place dans un monde qui a du chat. Le but du jeu est simple : sauver sa sœur des griffes d’un vilain matou et peut-être même sauver le monde. Exceptionnellement, on connaît également l’identité du onzième jeu gratuit de Noël de l’Epic Games Store. Toujours selon BillBil-Kun, il s’agira de Snakebird Complete, une compilation remasterisée regroupant les deux bons jeux de casse-tête de la saga. L’objectif, aider des serpents-oiseaux à calmer leur faim au cours de 120 niveaux qui gagnent en complexité à mesure de votre progression.

Vous pouvez retrouver la liste complète des 17 jeux gratuits Epic Games Store offerts au cours de l’événement. Elle est constamment mise à jour dès qu’un leak ou une rumeur crédible tombe.