Les Méga Soldes continuent de battre leur plein sur l’Epic Games Store. Pendant encore près de deux semaines, les utilisateurs peuvent dénicher plusieurs bonnes affaires sur la boutique. À cette occasion, le géant Américain se montre bien plus généreux qu’à l’accoutumée. Finis les petites productions indépendantes en guise de cadeaux et bonjour les gros jeux gratuits. Les hostilités ont commencé avec Dragon Age Inquisition, suivi de Farming Simulator 22. Le troisième cadeau mystère est encore disponible, et comme ses camarades, il ne le sera pas éternellement.

Dernière chance pour ce jeu gratuit Epic Games Store

L’EGS ne fait pas les choses à moitié. Chaque année, pour célébrer cette période de promotions importantes, la boutique sort le grand jeu pour appâter le chaland. Chaque semaine, les utilisateurs peuvent donc mettre la main sur un nouveau titre offert, ainsi que quelques bonus bienvenus comme des packs d’objets pour certains jeux ou encore un mois de Discord Nitro gratuit. Les retardataires ont donc jusqu’au jeudi 6 juin à 16h59 tapantes pour récupérer le jeu gratuit Epic Games Store de la semaine : Chivalry 2. Passé ce délai, la plateforme troquera ses armures pour un tout nouveau cadeau pas si mystérieux que ça.

Après l’entretien des champs, place aux éclaboussures de sang et aux batailles à grande échelle aussi funs que brutales. Le jeu multi médiéval toujours aussi populaire a justement accueilli une nouvelle mise à jour majeure qui change et ajoute pas mal de choses. On retrouve parmi les nouveautés une carte à objectifs, une arme inédite, des améliorations de la qualité de vie du jeu bienvenues et des changements réclamés pour les combats. De quoi pimenter toujours plus ces joyeux carnages aussi violents que fendards de ce nouveau jeu gratuit Epic Games Store.

Le prochain jeu gratuit a leaké

Pour rappel, Chilvary 2 vous propose de prendre part à des batailles médiévales réunissant jusqu'à 64 joueurs. Pour survivre à ce joyeux massacre, les joueurs peuvent choisir entre plusieurs classes et sous-classes, une pléthore d’armes létales et plusieurs modes de jeu où les échauffourées finissent toujours en bain de sang. Un jeu gratuit sur l'Epic Games Store jusqu'à ce jeudi, après quoi il cédera sa place à l'ultime cadeau mystère, qui ne l'est plus tant que ça. Notre datamineur national Billbil-Kun a récidivé. Selon ses informations, les papas de Fortnite termineront l'événement avec un titre qui a su créer la surprise. Du 6 au 13 juin 2024 à 17h (heure française), Marvel's Midnight Suns sera donc offert. Les amoureux des comics pourront mettre leurs compétences à l’épreuve dans cet excellent XCOM-like largement sous-coté.