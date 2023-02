Depuis quelques années maintenant, jeudi rime avec jeu gratuit pour les joueurs PC. Chaque semaine, l’Epic Games Store offre un ou plusieurs titres à ajouter à sa bibliothèque et à conserver à vie. Les utilisatrices et utilisateurs ont alors sept jours montre en main pour les récupérer, après quoi ils sont remplacés par de nouveaux cadeaux. Il vous reste donc encore quelques heures pour mettre la main sur le jeu gratuit EGS de la semaine dernière, mais quel sera celui disponible cet après-midi ? Voici le programme pour les prochains jours.

Le nouveau jeu gratuit Epic Games Store de la semaine

Le rituel se poursuit. Le ou les jeux gratuits Epic Games Store sont devenus un rituel incontournable pour de nombreux joueurs PC. Il ne reste donc plus que quelques heures pour récupérer le dernier cadeau en date à savoir le très apprécié Warpips, un titre orienté action et stratégie, avec un zeste de tower defense pour pimenter le tout. Dernière chance pour l’obtenir sans sortir la carte bleue puisque ce jeudi 23 février 2023 à 17h tapantes il sera remplacé par un nouveau cadeau. Comme les semaines précédentes, il semblerait en effet qu’il n’y aura qu’un seul jeu gratuit cette semaine : Duskers.

Un petit jeu indé de stratégie se déroulant dans l'espace. S’il ne paie pas de mine de prime abord avec sa bouille rétro, il a d’ores et déjà conquis les amateurs du genre sur Steam, où il cumule des milliers d'avis très positifs. Ici, vous devez piloter un drone depuis l’intérieur d’un vaisseau spatial abandonné en plein orbite. Le but du jeu est simple : chercher un moyen de survivre et trouver des réponses pour savoir comment l’univers est devenu un cimetière géant.

Côté gameplay, il faudra donc dénicher des ressources pour survivre et des améliorations pour vos drones et votre vaisseau afin de pousser encore plus vos explorations. Des créatures féroces se dresseront sur votre chemin pour vous empêcher de mettre la main sur les armes et le carburant qui se font rares dans cet univers procédural. Optimisation et stratégie sont donc de mise dans ce jeu gratuit Epic Games Store.

Quel est le prochain jeu gratuit EGS ?

Peut-on s’attendre à un autre cadeau bonus ? Visiblement non. Duskers sera donc le seul titre disponible du 23 février au 2 mars 2023, toujours à 17h. Il sera ensuite remplacé par un nouveau jeu gratuit Epic Games Store qui sera révélé en fin d’après-midi ou un peu avant s’il venait à leaker comme la semaine dernière.