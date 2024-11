L’Epic Games Store dévoile son prochain jeu gratuit, et une fois de plus, c’est une belle pépite qu’il serait dommage de manquer. Voyez plutôt de quoi il s'agit !

Une fois de plus, l’Epic Games Store offre la possibilité de récupérer gratuitement un nouveau jeu. Et justement, le prochain arrive bientôt, apportant un vent de fraîcheur avec un genre aussi original qu’intelligent. En attendant, dépêchez-vous de télécharger les deux jeux gratuits encore disponibles !

Un nouveau jeu gratuit Epic Games Store cette semaine

Avant de plonger dans le nouveau jeu gratuit d'Epic Games Store, n’oubliez pas de récupérer les jeux actuellement offerts sur la plateforme. À savoir Castlevania Anniversary Collection et Snakebird Complete qui sont encore disponibles pendant encore quelques heures.

Beholder sera le prochain jeu gratuit offert par l’Epic Games Store. Ce titre captivant, développé par Warm Lamp Games, plonge les joueurs dans un univers dystopique où chaque choix a des conséquences. Il sera disponible gratuitement du 23 au 30 novembre 2024, une excellente occasion pour les curieux de découvrir ce petit bijou. Dans Beholder, vous incarnez Carl, un gestionnaire d’immeuble employé par un gouvernement totalitaire. Votre mission ? Espionner vos locataires, signaler leurs infractions et maintenir l’ordre. Mais vos choix ne s’arrêtent pas là. Vous pouvez décider de collaborer avec le régime, ou au contraire, aider les habitants à échapper à l’oppression.

Le jeu est connu pour son ambiance sombre, ses dilemmes moraux complexes et son style artistique unique. Chaque décision que vous prenez influence directement le cours de l’histoire, offrant une rejouabilité importante et une immersion profonde. Chaque décision dans Beholder a un impact direct sur l’histoire et les relations que vous entretenez avec les locataires. Aider une famille dans le besoin peut entraîner des répercussions négatives avec le régime. Collaborer avec le gouvernement peut, à l’inverse, aliéner les habitants de l’immeuble et provoquer des conflits. Ces choix souvent difficiles sont l’essence même du gameplay. Ils poussent le joueur à réfléchir aux conséquences de ses actions et à jongler entre ses devoirs envers le gouvernement et son humanité.

Quel sera le prochain jeu gratuit ?

Le prochain jeu gratuit sera dévoilé à 17h, comme toujours sur l’Epic Games Store. Cependant, il n’est pas rare que le titre fuite en amont.

Source : Epic