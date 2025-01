Comme chaque semaine, l'Epic Games Store offre un jeu gratuit, et cette fois-ci, c'est une excellente pioche ! Le jeu est très bien noté sur Steam, avec des évaluations allant de "très positif" à "extrêmement positif". Que du bon donc, et il serait vraiment dommage de passer à côté.

Un excellent jeu gratuit sur l'Epic Games Store

Vous aimez les jeux artistiques et relaxants ? Alors voici une super nouvelle : Behind the Frame: The Finest Scenery est gratuit sur l’Epic Games Store ! Mais attention, l’offre est limitée. Vous avez jusqu’au 30 janvier à 17h00 pour l’ajouter à votre bibliothèque. Une fois téléchargé, le jeu sera à vous pour toujours. Une belle occasion de découvrir cette pépite sans dépenser un centime.

Behind the Frame, n’est pas un jeu comme les autres. Ici, pas de combat ou de scores à battre. À la place, on vous invite à plonger dans la vie d’une artiste passionnée, qui cherche à finir son chef-d'œuvre. Au fil de l’histoire, vous peignez, résolvez de petits puzzles et découvrez des souvenirs. Tout cela dans une ambiance douce et poétique.

Avec son style graphique dessiné à la main, ce jeu gratuit Epic Games Store rappelle les films d’animation japonais, comme ceux de Studio Ghibli. La musique est apaisante, et chaque détail a été pensé pour vous immerger complètement. En clair, c’est le genre d’expérience qui vous fait décrocher du quotidien.

Le gameplay repose sur l’interaction : vous êtes invité à observer chaque détail, à explorer l’appartement de l’artiste et à interagir avec son environnement. Au fil de votre progression, des éléments du décor prennent un sens inattendu, et l’histoire s’étoffe. La bande-son, quant à elle, accompagne merveilleusement bien ce voyage introspectif, offrant une expérience immersive qui vous transporte. Bref, une pépite sur l'Epic Games Store.

Pourquoi y jouer ?

Si vous avez aimé des jeux comme Gris, Florence ou encore Spiritfarer, Behind the Frame est fait pour vous. C’est un jeu court, mais il laisse une impression durable. Parfait pour une soirée tranquille, avec une tasse de thé ou de café. Il offre un moment de calme et de réflexion, idéal pour les joueurs en quête d’émotions. Vous avez jusqu’au 30 janvier à 17h00 pour profiter de cette offre sur l'Epic Games Store. Après ça, le jeu redeviendra payant. Alors ne laissez pas passer cette chance

Source : Epic Games